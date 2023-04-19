Казахстан превращается в большую антироссийскую колонию

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В Казахстане продолжаются ускоренным темпом два процесса. Это усиление тюркской интеграции через объединение с Азербайджаном, с одной стороны, и продолжение кампании по «охоте на ведьм» в деле выявления и осуждения «сепаратистов» среди русского населения республики, с другой.

На прошлой неделе Астану посетил с официальным визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев, который должен был закрепить прежние договоренности по развитию логистических маршрутов через Каспий в обход России, а также усилить взаимодействие в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

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Примечательно, но с самого начала на ход визита ощущалось влияние британской стороны, которая стоит за проектом «тюркской интеграции» и кровно заинтересована в развитии союзных отношений Баку как вассала Анкары с Астаной. Поэтому не случайно буквально сразу же главы двух государств посетили офис Международного суда МФЦА, где регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт объяснил, как работает первая судебная система в регионе, основанная на нормах и принципах английского права.

Дело в том, что на американские, британские и европейские компании, качающие нефть и вывозящие полезные ископаемые из республики, не действуют казахстанские законы, а все гражданские и коммерческие споры рассматриваются в рамках данного международного арбитража.

Теперь вот предлагается распространить данную практику на Центральную Азию и Азербайджан.

Напомним, что как раз по решению данного британского суда была арестована собственность Роскосмоса на Байконуре.

Но главной целью встречи стало учреждение Высшего Межгосударственного Совета, задачей которого является «полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута».

Данный орган теперь будет заниматься «улучшением логистических услуг путем создания единой транспортной системы, обновлении технических и тарифных условий, устранении административных препятствий и создании цикла логистики».

Более того, было подтверждено сторонами, что будет последовательно выполняться Дорожная карта по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы, подписанного в августе прошлого года в Баку. При этом к данному инфраструктурному проекту уже присоединяются ведущие западные компании для бесперебойной доставки грузов в направлении «Восток – Запад».

В рамках плана по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута еще в конце марта с месторождения «Кашаган» на Каспии в сторону Азербайджана уже отправлены два танкера с объёмом в 20 тысяч тонн, а до конца текущего месяца предполагается направить тем же путём уже 125 тысяч тонн.

Конечно, это только начало, но уже руководство двух республик бодро отрапортовало о реализации задуманного.

При этом объёмы предполагаемой транспортировки казахстанской нефти, принадлежащей на самом деле американским и европейским компаниям, постоянно росли в рамках обсуждений как на дрожжах. Так, сначала министр торговли РК Серик Жумангарин заявил, что государственные компании ГНКАР со стороны Азербайджана и «КазМунайГаз» со стороны Казахстана договорились о перекачке 1,5 миллионов тонн чёрного золота по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Но помимо этого, американское издание Reuters разразилось публикацией, что якобы стороны решили дополнительно перегонять из Баку до порта Супса на Чёрном море еще 5 миллионов тонн нефти. Эту информацию журналистам сообщили будто бы три источника, но пока это больше выдача желаемого за действительное.

И скорее всего, предложение к Баку прозвучало именно со стороны Астаны, а не наоборот, а также под влиянием западных корпораций, жаждущих поскорее запустить альтернативный маршрут.

На сегодняшний момент речь идёт лишь о 8% объемов добываемой нефти в РК, которые предполагается перегонять через Азербайджан, но главная трудность заключается в неготовности инфраструктуры казахстанских портов, слабой пропускной способности трубопроводов и отсутствии необходимого танкерного флота.

При этом предполагается смешивать более качественную и дорогую азербайджанскую нефть с дешёвой казахстанской, но это не вполне входит в планы того же Ильхама Алиева. Так, например, телеграм-канал «Кремлевский мамковед» следующим образом прокомментировал подобные планы:

«Баку не в восторге от идеи смешивания сортов – это влияет на стоимость смеси. Кроме того, порт Актау, через который нефть идет до попадания в трубу, нуждается в расширении, для этого нужны инвестиции».

То есть нужны огромные инвестиции, а в ситуации более дорого логистики, казахстанская нефть по азербайджано-грузино-турецкому маршруту действительно выйдет золотой. И что такое 1,5 и 5 предполагаемых миллионов тонн, если через трубопровод КТК по российской территории в прошлом году перегнали 64,8 миллионов тонн? Очевидно, что и озвученный объём нереальный и явно завышен.

Но не успели высохнуть чернила на текстах документов, как министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров 18 апреля на встрече с главой Всемирного экономического форума Берге Бренде заговорил о планах по транспортировке уже 10 миллионов тонн грузов к 2025 году. Всё это якобы предполагается достичь в рамках всё тоё же Дорожной карты, которую подписали Астана, Баку, Тбилиси и Анкара.

Более того, данная тематика будет активно обсуждаться с экспертами от ЕС, как одного из главных заказчиков развития маршрута, и на Международном форуме Астана (AIF), который состоится 8–9 июня. Как видим, заинтересованных сторон набирается много. И тут прослеживаются две главных задачи, которые на данный момент достигаются этими усилиями.

Очевидно, что казахстанская правящая элита, а вместе с ней и её западные кураторы, подобными разрекламированными планами развития обходного маршрута попросту пытаются шантажировать Москву, чтобы добиться от неё преференций, уступок и бесперебойных поставок чёрного золота через существующий и самый рентабельный трубопровод КТК с отгрузкой в порту Новороссийска.

А с другой стороны, западные корпорации лоббируют создание Транскаспийского международного транспортного маршрута, надеясь создать хоть какую-то альтернативу в случае, если противостояние между Россией и странами НАТО достигнет угрожающих масштабов. В этом случае Москва может и не согласиться с нахождением в своём тылу анклава американских, британских и европейских корпораций.

Есть и прикладное значение развития данного маршрута – завершение геополитической переориентации Астаны на Запад, в качестве стратегического выбора и с целью максимально ослабить этим влияние России. Об этом, кстати, открыто и придворный политолог Никита Шаталов, ставший недавно депутатом Мажилиса по спискам правящей партии «Аманат».

«2022 год был началом восстановления тюркской линии в нашей внешней политике. И блок Азербайджан – Турция — кроме потенциала прямого торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, это еще один мост в ЕС, который в какой-то степени должен заместить Россию, выключенную по многим направлениям из мировой торговли», – отметил новоявленный мажилисмен.

И действительно в Акорде (администрации президента) еще при Назарбаеве рассматривали «тюркскую интеграцию» через ОТГ и сам этот маршрут через Баку в качестве некого «окна» в Европу. Сейчас его окончательно продавливают, используя все возможные средства и способы. Не зря же казахстанская сторона уже заявила об участии в восстановительных работах на территории Арцаха, который должен быть сдан в ближайшее время Николом Пашиняном Ильхаму Алиеву.

Кровно в Астане заинтересованы и в Зангезурском коридоре через территорию Сюникского района Армении, способного укоротить маршрут доставки нефти в турецкие порты.

Помимо надводного трафика предполагается совместно с азербайджанцами проложить еще и волоконно-оптические линии связи по дну Каспия. Этот проект «Каспийского цифрового хаба» обсуждается уже три года, а его разработчиком выступает американская компания CISCO при поддержке ряда британских корпораций. Планируется открыть два центра обработки данных — в казахстанском Актау и Баку.

А это уже кроме возможного вклинения в целях шпионажа в линии ОДКБ, даёт возможность Вашингтону и Лондону осуществить информационный захват Прикаспийского региона, да и всей Центральной Азии. С учетом новых технологий такой проект открывает англосаксам перспективы для утверждения своего господства, активно используя для этих целей в качестве прикрытия Азербайджан и Турцию.

Кроме этого, Транскаспийский международный транспортный маршрут даёт возможность США, прикрываясь его наднациональным статусом, вывозить по нему не только нефть, но и другие полезные ископаемые, и в особенности редкоземельные металлы, разработка месторождений которых уже запланирована американскими компаниями на территории Казахстана.

А это уже удар по Китаю, являющимся монополистом в этой сфере, и угрожавшему недавно перекрыть экспорт редкозёмов в случае введения запрета со стороны Запада на поставки полупроводников.

На этом фоне внутри Казахстана возобновилась кампания по борьбе с «сепаратистами», которая была прервана ненадолго волнениями нефтяников на западе страны. 18 апреля КНБ арестовал троих членов «Народного совета трудящихся Петропавловска», обвиняемых в попытках отторжения северных регионов от РК.

Кадры из видео с заявлением о создании «Народного совета трудящихся Петропавловска».

В Астане видимо решили довести данную провокацию до суда и показательно отправить на нары на 10 лет главных фигурантов дела, чтобы подавить русское и русскоязычное население, а также всякое сопротивление антисоциальным и антинародным мерам правительства. В целом провокация казахстанских спецслужб при участии «блогеров» из Киева, работающих на СБУ, полностью укладывается в сценарий осуществления тотальной дерусификации страны.

Как я и писал в прошлой статье, после выступления экс-советника Токаева о необходимости переименовать Петропавловск, эта установка обязательно найдёт свою поддержку среди действующих депутатов национал-популистского парламента и националистической тусовки.

Мажилисмены уже заговорили о смене названия Петропавловска, основанного императрицей Елизаветой Петровной, где численность русских превышает 56%, а также Павлодара, основанного указом Петра I, где численность русских составляет 40%.

Поэтому речь не только о маршрутах, по которым потекут разворованные казахстанские богатства, но и об окончательном оформлении геополитического разворота страны, да и всего региона в сторону Запада и превращения в большую антироссийскую колонию.