Казахстан. Референдум для обмана Москвы

В минувшее воскресенье в Казахстане прошёл референдум о строительстве АЭС, в котором одержали победу сторонники ядерной энергетики с 71,12% голосов. Но ещё до завершения голосования Токаев заявил, что возведение первой атомной электростанции будет передано некому «международному консорциуму», что на деле стало триумфом «многовекторности» и приверженности Западу.

Сразу скажу – смысла в проведении референдума о строительстве АЭС в Казахстане изначально никакого не было. И это лишь стремление правящей верхушки переложить ответственность за этот шаг на само население, чтобы сохранить своё реноме сторонников «зелёной энергетики» перед ЕС, США и Великобританией.

Ни одна из стран, в том числе и соседних, никаких референдумов по этой теме никогда не проводила, так как развитие атомной энергетики – это прерогатива президента, правительства или на худой конец парламента. В случае с конституционным устройством Казахстана право на решение о возведении АЭС имеется у руководителя государства, как главы исполнительной ветви власти, и у правительства. Поэтому никакой практической надобности в проведении голосования по этой тематике не было.

Тем более странным было вынесение этого вопроса на плебисцит в ситуации, когда на территории РК уже имеются три действующих ядерных реактора. Один водо-водяной реактор с 1967 года находится в Институте ядерной физики недалеко от Алма-Аты, два других импульсных графитовых реакторов – ИВГ.1 функционируют с 1963 года в Курчатове в Национальном ядерном центре. Правда это научные реакторы, но никаких проблем с ними за этот длительный период эксплуатации не было.

Национальный ядерный центр в Курчатове

В 1972 году на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) в городе Шевченко (ныне Актау) на Каспии был запущен реактор на быстрых нейтронах, позволивший освоить технологию опреснения морской воды в промышленных масштабах. Это был уникальный проект, не имевший аналогов в мире.

МАЭК в Актау

В результате работы этой атомной опреснительной установки Шевченко, построенный в пустыне, превратился в настоящий зеленый оазис. Вода была в изобилии – хватало не только на бытовые нужды, но и на полив садов и огородов. Ситуация изменилась в 1999-м году, когда Нурсултан Назарбаев под диктовку США единолично принял решение по «декоммунизации» МАЭКа, закрыв реактор и перейдя с атома на «зелёное» газовое топливо.

Голосование на референдуме Нурсултана Назарбаева, принимавшего решение о ликвидации реактора в Актау в 1999 году по требованию Вашингтона

В итоге комбинат стал банкротом, был затем выкуплен в 2003-м году «КазАтомПромом», но его мощностей не хватает для опреснения, а львиная доля электроэнергии уходит на нужды местных и западных нефтяных добывающих компаний. Теперь жители современного переименованного областного центра оказались без воды и выходят на постоянные акции протеста.

И вот сейчас, когда нынешний Актау охвачен жаждой, мы видим трагический парадокс: город строил свою жизнь вокруг атомной технологии, которая позволила превратить пустыню в оазис. Но политические решения, принятые в прошлом Астаной в угоду Запада, привели к отказу от мирного атома, и сейчас Актау ощущает на себе все последствия этого выбора.

Но Касым-Жомарт Токаев, будучи разработчиком концепции «многовекторной политики» и продолжателем дела экс-Елбасы остался верен себе, и ещё до завершения голосования 7 октября заявил, что АЭС возводиться будет обязательно консорциумом разных компаний, а не Росатомом.

«Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет», – заявил президент РК.

То есть, если перевести на нормальный человеческий язык, под «международным консорциумом» надо понимать объединение в первую очередь западных компаний, среди которых Росатом если и будет представлен, то явно в меньшинстве. А скорее всего, это такой способ для «вежливого» отказа российским атомщикам, так как они попросту не пойдут на гибридизацию своих технологий с иностранными.

О том, что так и будет, и кто потенциально может войти в такой будущий консорциум, еще ранее информировал глава «Казахстанских атомных электрических станций» Тимур Жантикин, который, помимо россиян и китайцев, указал на корейскую компанию KHNP и французскую EDF со своими несовершенными реакторами старшего поколения.

Поэтому изначально сам этот спектакль с «референдумом» еще с 2019-го года, с момента первой его презентации тогдашним министром энергетики Канатом Бозумбаевым, был предназначен для того, чтобы продемонстрировать «волю народа» и снять с себя ответственность, затем через проект «международного консорциума» отодвинуть Росатом, а также отвлечь внимание населения от реальных насущных социально-экономических и политических проблем, связанных с интенсивной колонизацией страны со стороны Запада.

Никто, кстати, никаких референдумов по поводу передачи месторождений редкоземельных металлов (РЗМ), драгоценных камней, стратегических объектов инфраструктуры в виде 22 аэропортов и 2 портов на Каспии американским, британским и европейским компаниям не проводил, хотя это для казахстанцев означает потерю последних активов.

При этом сама схема «международного консорциума» скопирована с уже имеющейся колониальной системы эксплуатации недр Казахстана, когда ведущие месторождения нефти и газа разрабатываются через такие вот объединения западных корпораций. Например, на крупнейшем месторождении «Кашаган» на шельфе Каспия, где действует консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), по соглашению о разделе продукции (СРП) доля добытой нефти Казахстана составляет всего 2%.

Но глупая затея со слепым переносом этой колониальной схемы на энергетическую сферу и тем более на атомную энергетику чревата серьезнейшими техногенными и экологическими последствиями в виде аварий и катастроф. Плюс наличие такого консорциума разных компаний приведёт к затягиванию осуществления строительства АЭС с одним реактором, так как потребуется совместная подготовка и согласование проектной документации, что займёт не два года как у Росатома, а минимум три – четыре года. И это делает призрачной саму идею возведения атомной станции.

Выходит, что по всему нужен один единственный подрядчик, плюс таких АЭС в разных частях страны для разрешения проблемы дефицита мощностей потребуется несколько. Но, это, как видно, не входит в планы Акорды, которая возможно вообще решила заволокитить тему развития атомной энергетики и сделать её нереальной. Если это так, то тогда такие действия вполне логичны, но в таком случае – это был сознательный и изначальный обман Москвы, да и тех, кто поверил в необходимость референдума и отдал свои голоса за появление АЭС.

В любом случае такое заявление Касым-Жомарта Токаева надо рассматривать именно как проявление неоколонилизма в чистом его виде, когда местный приказчик не решается принять самостоятельного решения без ведома и в противовес интересам большого белого хозяина из-за океана. В итоге проблема нехватки электроэнергии будет только нарастать в ситуации, когда вообще собственной единой энергетической системы за 33 года так и не создано, что приведёт к неминуемому коллапсу уже к 2026-м году.

Что же касается моего мнения о том, что необходимо делать для того, чтобы избежать надвигающейся катастрофы, то можно выделить ряд принципиальных шагов по изменению всей «энергетической политики».

Так, надо немедленно национализировать все энергетические компании в республике, подчинив все объекты энергетики одному ведомству. Необходим долгосрочный государственный план развития энергетики с целенаправленными инвестициями из бюджета в целях модернизации старых, обновления сетей и строительства новых тепло и гидроэлектростанций в стране.

При этом важно отказаться от дорогостоящих европейских технологий «зелёной энергетики», которые ведут к увеличению себестоимости выделяемой ими электроэнергии, что закладывается в общий тариф и ложится бременем на всё население страны и приводит к обогащению олигархов, владеющих ветряками и солнечными панелями, и западных корпораций.

В Казахстане нужно построить несколько атомных электростанций АЭС и установить снова реактор для опреснения морской воды в МАЭК в Актау, так как только эти шаги способны радикально исправить ситуацию с нарастающим дефицитом электроэнергии и нехватки питьевой воды в Мангистауской области.

Только эти действия способны изменить положение и спасти отрасль, а также они дадут возможность снизить тарифы в несколько раз, так как население, наоборот, переплачивает средства за получаемые услуги. Но в этом случае, нужен отказ от проводимой компрадорской политики и курса на либерализацию экономики и приватизацию стратегических активов, что идёт вразрез господствующей идеологии европоцентризма и ориентации на Запад.