Казахстан репрессиями зачищают от сторонников объединения с Россией

23.04.2021, Москва, Айнур Курманов

В минувшую среду 21 апреля в Ауэзовском районном суде города Алматы состоялось очередное заседание по делу известного общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, которого обвиняют ни много ни мало в разжигании межнациональной розни, хотя он выступил как раз с осуждением казахских националистов, устроивших кровавый погром дунган на юге страны в феврале прошлого года.

В этот раз допрашивали женщину- эксперта-филолога, на заключении которой и строится данное сфабрикованное дело. У нее спросили: национальная нетерпимость и разжигание межнациональной розни тождественные понятия или нет? Она на этот вопрос ответила утвердительно и оказывается определяет элементы разжигания розни путем передачи негативной информации об одной группе против другой. Это было её единственное объяснение по сути поставленного вопроса.

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В итоге на несколько других вопросов со стороны защиты она не ответила и во многом это стало результатом того, что судебный процесс несколько раз прерывался из-за отсутствия интернета. На это сетует и адвокат подсудимого Галым Нурпеисов.

«Так как сейчас суды в Казахстане проходят в режиме онлайн и связь была чрезвычайно плохая, то процесс срывался. Поэтому ждали пока восстановится доступ к интернету и в результате до конца с данным экспертом не отработали, не выяснив множество вопросов. Следующее заседание, на котором мы будем допрашивать этого эксперта, у нас назначено на следующий вторник», – прокомментировал последнее заседание суда адвокат.

Прежнее требование подсудимого Ермека Тайчибекова об отводе прокурора, который отказался рассматривать множество его ходатайств и не позволили возможность процессуального соглашения, в итоге суд отклонил, что и следовало ожидать. По мнению адвоката, позиция судьи пока также малопонятна и ее сейчас трудно однозначно охарактеризовать.

Ермек Тайчибеков.

«В отводе прокурора нам отказали, как и ожидалось. А судья пока не проявляет никаких эмоций и не понятно его внутреннее состояние, так как во время онлайн-трансляций мы не видим его близко, так как он постоянно сидит вдалеке от камеры. Поэтому по нему невозможно определить его реакцию на поставленные вопросы. Но я обратил внимание на одно обстоятельство – судья позволяет допрашивать эксперта без перерыва. И когда протестует прокурор на задаваемые вопросы со стороны защиты, он их снимает и у нас получается плотно работать», – отметил Галым Нурпеисов.

Правда, никаких иллюзий питать по этому поводу нельзя, так как судебный процесс после отклонения законного и обоснованного отвода прокурора сразу принял обвинительный характер. Мы уже писали, что в рамках статьи 174 Уголовного Кодекса РК с учётом «рецидива» Ермеку Тайчибекову грозит до десяти лет заключения, хотя государственное обвинение опирается лишь на два интервью российскому и израильскому изданиям о погромах дунган, а в деле нет ни свидетелей, ни потерпевших.

Напомним, что феврале прошлого года в Жамбылской области на юге Казахстана казахские националисты устроили погромы этнических дунган, в результате которых 11 человек погибло, десятки жилых домов были сожжены, а также уничтожено множество коммерческой недвижимости и автотранспорта. Свыше 23 тысяч дунган бежали на территорию соседней Киргизии, несколько тысяч дунган из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. Ермек Тайчибеков как раз осудил открыто эти кровавые злодеяния казахских националистов.

Его судят сейчас именно за гражданскую позицию и за защиту национального меньшинства, подвергнутого казахскими националистами при поддержке властей этнической чистке.

Надо отметить, что 13 апреля государственный обвинитель на суде по данному делу в городе Таразе запросил для пятерых дунган, оказавших нацистам сопротивление, от 15 до 18 лет, а нескольким десяткам погромщиков лишь от двух до пяти лет условно. Это воочию показывает всем, кого поддерживают власти Казахстана, уводя убийц, насильников и поджигателей от ответственности.

И дело Ермека Тайчибекова на этом фоне показательно и раскрывает истинную сущность казахской государственности, которая строится на неонацизме, на превосходстве титульной этнической группы над всеми остальными, которые, в свою очередь, объявляются внутренними врагами или пособниками России. Подтверждением тому является арест при пересечении границы Российской Федерации и Республики Казахстан, ополченца Донбасса с позывным «Казах» Шалашова Сергея Михайловича. Ему грозит заключение до девяти лет за участие в иностранных вооруженных конфликтах.

Это несмотря на то, что Сергей остался инвалидом и потерял ногу во время оборонительных боев на Донбассе. Также неизвестна судьба Евгения Щербака, который был арестован и депортирован в Казахстан по фальшивому запросу со стороны Нур-Султана. Ведь сначала его преследовали якобы за наемничество, а потом переквалифицировали дело на статью 172-1 Уголовного Кодекса РК – «Участие в иностранных вооруженных конфликтах без признаков наема». То есть по придуманной в 2014-м году норме судят добровольцев-ополченцев.

В общей сложности по данной статье было осуждено на разные сроки заключения более тридцати человек, хотя казахские националисты, принимавшие участие в боевых действиях на стороне «Правого сектора» во время так называемой АТО, так и не подверглись задержаниям. Это еще раз показывает, что казахстанские власти и КНБ играют в одни ворота и координируют свои действия с СБУ. В этой ситуации необходимо максимально освещать данные судебные расправы.

Процесс же над Ермеком Тайчибековым, выступившего против злодеяния нацистов, есть на самом деле показательная расправа с целью запугивания тех, кто желает сопротивляться построению моноэтнического государства, а также сознательная зачистка политического поля от сторонников объединения Казахстана с Россией. В свою очередь нельзя ни в коем случае молча отдавать на заклание и уничтожение как тех, кто выступает за интеграцию, так и ополченцев, защищавших народ Донбасса.