Казахстан рискует оказаться рабом новой Османской империи

18.08.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Осенью в Стамбуле состоится саммит Организации тюркских государств – нового образования, учрежденного в казахстанском Туркестане 31 марта этого года. В процессе создания этого интеграционного объединения под эгидой Анкары самое активное участие принял как раз Нур-Султан (Целиноград), что говорит о его приверженности идеям пантюркизма и неоосманизма.

Как-то на фоне скандала с «языковыми патрулями» эта тема ушла в тень, хотя именно протурецкий курс является причиной латинизации казахского языка, а также общего роста националистических движений в стране. То есть, вся эта русофобская кампания и тотальная декоммунизация на украинский манер является производной от переориентации правящей элиты на «тюркский мир».

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Эта линия всё больше и больше входит в противоречие с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, и было бы неплохо уже сейчас проанализировать данный интеграционный процесс в рамках создаваемой Организации тюркских государств (ОГТ), чтобы сделать выводы и предпринять меры по его нейтрализации. Сейчас активизация сближения между Казахстаном и Турцией происходит как через экономические и транспортные проекты, политические – через тот же ОГТ, так и через планы развития дальнейшего военного сотрудничества.

Еще в октябре прошлого года, на волне побед азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, Нур-Султан посетил министр обороны Турции Хусули Акар, который встретился с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Комментируя прессе данную встречу, турецкий министр отметил тогда, что диалог сторон прошел «достаточно легко». «Поскольку между главами наших государств на уровне президентов имеются очень тесный диалог и сотрудничество», — пояснил он.

И как результат данных встреч и соглашения о военном сотрудничестве двух стран, подписанного еще в 2018 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, стала закупка турецкого вооружения. Так, на карагандинском военном полигоне «Спасск» в июле этого года тестировалась боевая машина пехоты (БМП) Tulpar производства турецкой компании Otokar, которая оснащена специальной пушкой под российские боеприпасы, используемые в армии РК.

Как сообщили казахстанские СМИ, данные испытания прошли успешно, и командование вооруженных сил высоко оценило технику, дав добро на закупку БМП уже для перевооружения частей. До этого, на этом же полигоне успешно протестировали и бронированную колесную машину (БКМ) ARMA-8×8 той же турецкой компании, которая также будет поставляться в казахстанские войска.

Но изюминкой на торте становится закупка боевых турецких дронов, так понравившиеся Нур-Султану, что на вооружения они могут поступить уже в этом году. Речь о нескольких десятках Bayraktar TB2 и TB3 хорошо себя зарекомендовавших во время боевых действий против армянской армии в Нагорном Карабахе. При этом, казахстанской стороне будут уже поставляться усовершенствованные модели с новыми боеприпасами, которые, как заявил производитель после первого полета на тестах, стали еще более неуловимыми для радаров и систем ПВО.

Интересно и показательно, что в Нур-Султане отказались от покупки более дешевых китайских разведывательных беспилотных летательных машин. «Вместо китайских БПЛА Wing Loong и зарекомендовавших себя Bayraktar TB2 – Астана готовится закупить новейшие Bayraktar TB3. Если проект будет реализован, Казахстан станет первым иностранным оператором данных аппаратов», – сообщил Телеграм-канал «Военный обозреватель».

А еще в Акорде (администрация президента) решили приобрести и целую группу дорогостоящих новейших турецких беспилотников Bayraktar Akinci (Байрактар Акинджи). Надо отметить, что данные огромные БПЛА имеют два украинских турбовинтовых двигателя АИ-450С (мощностью 450 л.с. каждый), их длина составляет 12,5 метров, а размах крыльев вообще 20,6 метров. К тому же этот исполинский аппарат может нести 1350 кг бомб и вооружений, а осуществлять полёт в течение суток на высоте более 12-ти километров.

Турецкие производители хвастливо сравнивают данную конструкцию с американским разведывательно-ударным дроном MQ-9 Reaper. Впрочем, Казахстан уже закупает и американскую военную технику, о чем говорит приобретение правительством самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости в 128,1 миллиона долларов.

И данные закупки производятся в рамках новой программы перевооружения с частичной ориентацией на образцы техники стран НАТО, в том числе, и в системах связи и координации вооруженных сил, которые заимствуются у Пентагона и отрабатываются в рамках «учебных центров», построенных в РК, и ежегодных учений «Степной орёл». Турецкая армия и ВПК всего лишь ступень и прикрытие в такой военной интеграции казахстанской армии с Западом.

Интересно, что в рамках соглашения о военном сотрудничестве 200 офицеров армии Казахстана уже прошли обучение в военных вузах Турции. Примечательно, что в качестве «обмена» несколько десятков турецких офицеров прошли обучение и в казахстанских учебных заведениях, аккурат перед второй карабахской войной. И самое важное, что турецкие военнослужащие штудировали следующие предметы: разведка, спецназ, пропаганда, высшее командование Генерального штаба.

Всё это с целью более глубокого изучения военных уставов бывших советских республик, моделей поведения и наработки опыта действий в русскоязычной среде. То есть, турецкие военные уже готовятся к боевым действиям на постсоветской территории, а с учетом поглощения ими азербайджанской армии – речь о создании антироссийского военного блока, объединяющего тюркоязычные страны, уже не является чем-то утопичным. Ведь тема создания «Армии Турана» ложится на вполне удобренную почву.

Но это сближение в военной сфере было бы невозможным без политических шагов стратегического характера, направленного на создание наднациональных структур. И поэтому объявление о преобразовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета, ССТГ) в Организацию тюркских государств – трудно переоценить. Это вполне укладывается в концепцию Эрдогана об «одной нации в шести государствах» (включая Туркмению), подразумевающую консолидацию всех бывших советских республик Центральной Азии вокруг Анкары.

Этому будут способствовать и транспортные, и энергетические маршруты, выстраиваемые в обход России. В частности, речь идет о Трансанатолийском газопроводе (TANAP), по которому пойдет газ Азербайджана, Туркмении и в перспективе Казахстана в Турцию. Протяженность газопровода составляет 1,85 тыс. км, а максимальная пропускная способность его может быть доведена до 31 млрд кубометров. Данный проект становится фундаментом и для давней затеи со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому должна будет потечь и казахстанская нефть.

При этом, Елбасы (лидер нации) для этих целей готов отуречить молодежь, вводя латиницу вместо кириллицы. Именно в связи с этим помощник президента Ерлан Карин как поклонник и покровитель казахстанских ячеек турецких «Серых волков» постоянно предлагает отменить уголовное наказание за разжигание межнациональной розни, а в стране появилась уже первая прозападная пантюркистская партия El Tiregi.

Поэтому с таким восторгом в Нур-Султане наблюдают и за поворотом соседнего Бишкека в сторону Турции и делают всё, чтобы убедить новое руководство Киргизии в правильности выбранного пути.

Можно прийти к выводу, что изначально данные интеграционные структуры и инициативы, выдвигаемые первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, создавались как противовес ЕАЭС, но сейчас конечным бенефициаром и выгодополучателем от этого становится Рэджеп Эрдоган.

И получается, что основные преференции от формируемого Тюркского союза в лице ОГТ будет получать Турция, а Казахстан и Киргизия будут лишь периферией и младшими партнерами «большого брата». Фактически это означает постепенную потерю ими суверенитета в пользу османского султана.

Но казахстанская правящая элита об этом не думает и рассматривает возможность именно через Турцию осуществить собственную «евроинтеграцию». Из-за этого Казахстан является сейчас главным проводником распространения пантюркизма в Центральной Азии, что чревато новыми угрозами, конфликтами и противоречиями.

Такой курс уже даже нельзя назвать «многовекторным», потому что он идет вразрез как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, так и не в интересах самого народа, у которого даже не удосужились спросить, хочет ли он стать рабом Османской империи.