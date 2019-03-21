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21.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Казахстан стали заражать украинским вариантом русофобии

В Казахстане в социальных сетях все чаще распространяется принятая на Украине трактовка голода 1932-33 года, который якобы преследовал уничтожение нелояльных Москве этнических групп в СССР.

Об этом в эфире программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» заявил её ведущий Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этих самых пабликах уже появилось выражение – казахский Голодомор. И опять догадайтесь – кого обвиняют? Россию. Убираешь название одной страны, вставляешь название другой, ровно под копирку. И опять, появились те же самые публикации, колонизация со стороны России, и т.д. Эта система работает, чудеса какие-то. Хочешь на Украину, пожалуйста, хочешь Казахстан, то же самое. В Казахстане уже тоже Голодомор. Именно Голодомор, не голод, ничего», – сказал Бабаян.

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