Казахстан предельно близок к статусу неоколонии Запада

Известный российский политолог и эксперт по бывшим советским среднеазиатским республикам и Афганистану Никита Мендкович любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора», прокомментировав наиболее актуальные события и процессы в Казахстане и Центральной Азии.

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ПН: Как Вы расцениваете курс правительства Республики Казахстан на окончательную приватизацию и либерализацию? Как известно и транспортная инфраструктура попадает в собственность Запада, так как в Астане объявили о передаче в управление европейским компаниям 22 аэропортов и 2 портов на Каспии. Плюс все крупные месторождения редкоземельных металлов в РК попадают в руки американских, британских и европейских корпораций. Это ли не типичный колониализм прошлого столетия и даже 19 века? Какие геополитические последствия последуют после захвата большей части богатств РК Западом?

Н.М.: Государство, в сущности, это инструмент охраны прав собственности в широком и узком смысле. Если ключевые активы, дающие сырье и валюту, сосредотачиваются в руках иностранных корпораций, то государство превращается в колониальную администрацию при них. Казахстан предельно близок к статусу неоколонии, так как наиболее доходные добывающие производства отданы иностранцам, эксплуатируются в рамках колониальной модели, когда из страны вывозится и добываемое сырье, и доходы. Даже компании в формальной государственной собственности передают в управление иностранцам, которые выводят государственные деньги в свои метрополии под разными предлогами. Многие госчиновники давно не верят в свой народ, воспитаны на Западе в традиции настоящей казахофобии и жизненной целью видят накопление средств в Казахстане и последующую эмиграцию. В особенно ярких случаях они, как министр образования Саясат, обзавелись иностранным гражданством и воспринимают свою госслужбу как длительную командировку в интересах новой родины. Дальнейшая распродажа стратегических активов – это путь к реальному колониальному будущему. Это нисходящая спираль, путь к катастрофе, который может остановить только отмена приватизации и пересмотр всех соглашений о разделе продукции. Но чтобы это осуществить – нужно очистить госаппарат от западников.

ПН: Казахстанский журналист Антон Бударов обнародовал цифры по доходам НПО в Казахстане, которые только за прошлый год получили из разных источников, которые так или иначе ведут на Запад или к прозападным олигархам, более полутора миллиардов долларов! В РК активизировались националистические и пантюркистские группы, тесно связанные с разными группами элиты, с западными посольствами и теми же НПО. По вашему мнению, возможно ли сейчас повторение январских событий в Казахстане, то есть повторного госпереворота?

Н.М.: К сожалению, риск нового переворота объективно велик. В прозападных кругах открыто говорят о том, что Токаев недостаточно антироссийский, его нужно скорее сместить и заменить «молодым президентом с правильными ценностями», подразумевая кого-то из националистов – не то госсоветника Карина, не то главу соцкомитета парламента Аймагамбетова, который большие средства вкладывал в личный пиар. На текущий момент ни одна из группировок осуществлявших мятеж 2022-го не обезврежена, ни «Ел Тиреги», ни «Демократическая партия» Мамая, ни «Оян, Казахстан». Они продолжают функционировать и получать средства через западные НПО. Существующий закон о контроле иностранного финансирования, по сути, не работает. Известно, что, например, «Казахстанское бюро по правам человека» передавало деньги американских спецслужб «Демпартии», а «Фонд Сороса»/Caps Unlock – содержал «ояновцев». Но за два года не проведены ни аресты за госизмену, ни хотя бы ликвидация этих структур осуществлена. Позиция правящих элит напоминает мне страуса или деда Короля из «Обыкновенного чуда»: «Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется…».

ПН: Как известно, пранкеры Вован и Лексус от лица мнимого Порошенко разговорили британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, который рассказал, как глава казахстанского внешнеполитического ведомства Нуртлеу отреагировал на его слова о якобы желании Путина забрать себе Северный Казахстан. В последующем МИД РК опроверг утверждения Кэмерона, но как говорится, осадок остался. Какие выводы можно сделать из этого эпизода? И насколько велико нынешнее влияние Лондона на внутренний и внешний курс Казахстана?

Н.М.: Достоверно известно, что разговоры про «российскую угрозу» с Нуртлеу вели и Кэмерон, и Блинкен. На демарши Блинкена Нуртлеу даже пришлось публично реагировать в феврале. Что говорил сам Нуртлеу по этому поводу – неизвестно. Проблема в том, что ему самому уже никто на слово не верит. Постоянная примитивная ложь казахских дипломатов подорвала к ним всякое доверие и поместила страну в международную изоляцию. Они заявляли России и Китаю, что в стране нет американских биолабораторий, пока Пентагон публиковал информацию о финансировании этих объектов и в западной прессе появлялись отчеты об изучении в них альфа-коронавируса летучих мышей накануне пандемии. МИД РК убеждал США и ЕС в том, что соблюдает санкции, а руководство госкорпораций откровенно делилось с прессой, как эти санкции обходит… Внешние партнеры в результате сотрудничают с Казахстаном от сих до сих, обычно в узких экономических вопросах. Но серьезное стратегическое партнерство при постоянной наивной лжи невозможно, нет доверия. Попытка сидеть на двух стульях и неумение отвечать за свои решения загнали казахскую внешнюю политику в изоляцию. Даже с соседями, Кыргизией и Узбекистаном, смогли вдрызг разругаться. Я не знаю, как можно завести в такую ситуацию страну, где президент кадровый дипломат. Может, он для Нуртлеу курсы повышения квалификации проведет вечерами?

ПН: Что Вы думаете по поводу покушения на Айдоса Садыкова в Киеве и по поводу нервной реакции вокруг этого события в Акорде? Некоторые вообще выдвигают версию о том, что никакого покушения не было, а это всё инсценировка СБУ. Так что это было? И является ли это средством давления западных спецслужб на Астану?

Н.М.: Честно говоря, если не метания Астаны и взаимоисключающие заявления, я бы решил, что это какая-то уголовщина. Эмигранты на Западе очень активно лезут в финансовые махинации, тот же Аблязов открыл в Польше целый бизнес по отмыванию денег, из-за чего много ссорился со своими европейскими покровителями и получал угрозы выдачи на родину. Но вслед за покушением на Садыкова – меньше чем через сутки последовало заявление президента Токаева, где он фактически заявил, что это результат каких-то казахстанских политических противоречий, а полуофициально намекали на причастность службы безопасности какой-то из компаний, связанных с Назарбаевым. Была неудачная попытка унизиться перед Киевом, которая ничего кроме позора не дала. Меньше чем через сутки пресс-секретарь заявил об иностранной провокации, а полуофициально стали обвинять СБУ, на которое работал Садыков и напоминать его причастность к мятежу в Алматы. Потом последовали неофициальные версии, что его убили бандиты за долг, что виновата жена, которой надоело оплачивать его счета за лечение, что он вообще жив и мы имеем дело с инсценировкой СБУ, как в деле Бабченко… Всю эту суету развили, насколько знаю, по инициативе Ерлана Карина. Он убедил Токаева мгновенно отреагировать на случившееся и составил проект комментария, который звучал двусмысленно и вызвал вал подозрений в ликвидации в адрес Астаны. Подчеркну, даже если Садыкова ликвидировал КНБ, я мог бы только поздравить их с успехом. Он был причастен к событиям кантара-2022, помогал провоцировать резню, где гибли полицейские, военные курсанты, мирные жители, ставшие жертвами мародеров. Это настоящий терроризм, организаторов которых ликвидируют за рубежом – это международная практика. Но не надо неуместными публичными метаниями позорить страну, без учета, кто убил конкретного изменника родины.

ПН: Как оценивать недавнее осуждение еще одного участника СВО в Кыргызстане на пять лет заключения с конфискацией имущества? Вспоминается случай с Аскаром Кубанычбеком, который всё-таки был потом освобождён. Вы в своём телеграм-канале писали о том, что киргизские власти ведут сейчас переговоры с западными корпорациями по добыче урана и титаномагнетита на месторождении Кызыл-Омпол. Может ли это быть причиной судебного преследования участника СВО, чтобы как раз к месту продемонстрировать свою лояльность англосаксам?

Н.М.: В ситуации с Кубанычбеком, насколько мне известно, власти Кыргызстана осуществили его освобождение и помогли покинуть страну. Москва сделала все возможное, чтобы боец-антифашист оказался на свободе. К сожалению, до конца СВО он не сможет появляться на родине, хотя гражданство его никто не лишал. После освобождения Украины, думаю, ситуацию изменится: не удивлюсь, если страны Центральной Азии сами начнут вручать своим добровольцам награды за участие в борьбе против киевского режима. Правительство Киргизии действительно вело переговоры с «Ротшильд и Ко» о передаче им месторождения Кызыл-Омпола и Кара-Балтинского комбината для обработки уранового сырья. Планы добычи урана на Иссык-куле и обработки его на КБГК президент Садыр Жапаров озвучивал зимой, премьер Акылбек Жапаров не скрывал своих переговоров с Ариэль Ротшильд по этой тематике, даже публично обсуждался вопрос создания для них особого правого режима, введения для удобства англичан на их предприятиях в республики так называемого обычного британского права. Попытки сейчас скрывать эти факты – меня сильно удивляют. Это нелепо. Я сильно сомневаюсь, что эта сделка как-то связана с политическим контекстом, здесь явные личные финансовые интересы некоторых политиков Бишкеке. Не знаю, что будет с этим проектом получившегося скандала, ставшего грандиозным благодаря ошибкам пресс-службы президента. Британцы могут использовать какую-то кыргызскую фирму-прокладку для работы на этих объектах. Но надо понимать, что правда об этой схеме быстро выйдет наружу со всеми документами и это может сильно ударить по репутации кыргызских властей, вызвать протест у населения.

ПН: Как вы относитесь к той волне арестов в соседнем Казахстане якобы за «сепаратизм»? За последние пару лет только в Северо-Казахстанской области по моим данным было привлечено к уголовной ответственности несколько десятков человек. Все они, как правило, жертвы агентуры СБУ в виде «блогеров», которые в чате-рулетка выводит граждан РК на разговоры об исторической принадлежности тех иди иных территорий, а затем передают видеофиксацию беседы в КНБ в качестве «доказательства» «сепаратизма».

Н.М.: Вал уголовных дел о «сепаратизме» безусловный позор современных властей Казахстана. Миллионы сограждан поддерживают освобождение Россией Украины от марионеточного режима НАТО, потому что они нормальные люди. Это не о разрушении Казахстана – о его лучшем будущем. Сотни казахстанских добровольцев, которые воюют против американских колонизаторов на Донбассе – воюют именно за Казахстан. Чтобы он вслед за Украиной освободился англо-американских колонизаторов, вернул себе недра, смог нормально развиваться без окриков из Вашингтона и Лондона.

ПН: В Казахстане идет процесс сужения российского информационного влияния, в том числе и посредством принятия нового закона «О масс-медиа», идут переименования населённых пунктов и улиц. Некоторые депутаты Мажилиса РК после 9 мая заявили о необходимости законодательно запретить советскую символику в стране. В соседнем Кыргызстане также постепенно разворачиваются похожие процессы. Эта такая общая тенденция для всей Центральной Азии? И не кажется ли Вам, что Астана подаёт тем самым всем своим соседям пример, осуществляя интенсивную декоммунизацию и дерусифиацию?

Н.М.: «Десоветизация» – очевидный пролог к воспитанию рабского сознания и граждан. Эпоха СССР, победа над фашизмом, индустриализация и выход в космос, величайшие свершения в нашей общей истории, эпоха, когда наши деды и родители меняли историю и окружающий мир согласно своим ценностям. История воспитывает в нас веру в себя, убеждения в способности изменить мир к лучшему, обеспечить лучшее будущее для детей. В рамках построения неколонии, где все важные активы контролируют иностранные корпорации, и они же диктуют волю правительству, – такая историческая память неудобна. Поэтому Запад тратит огромные средства на фальсификацию истории, убеждает молодежь, что время, когда казахи и кыргызы, творили историю и создавали всю окружающую материальную культуру – было мрачным «колониальным прошлым». А когда у народа англичане и американцы отнимают природные богатства, и экономика деградирует, то это идеал, «свобода». У молодежи отнимают память о великом прошлом, чтобы воспитать комплекс «жертвы истории». «Всегда было плохо, голодали, терпели поражения, и нам нужно терпеть и слушать западных господ» – такую модель мышления хотели бы западники видеть в странах Центральной Азии.

ПН: Как Вы оцениваете англосакский проект региональной интеграции в ЦА и создания Союзного государства Казахстана и Узбекистана? Насколько это реально, учитывая такие разные интересы Астаны и Ташкента? И как сильно повлияет на Среднюю Азию «тюркская интеграция» в рамках Организации тюркских государств, активное участие Азербайджана в региональных делах и общий рост влияния Турции?

Н.М.: Подобные проекты – совершенно оторваны от реальности. Сейчас между Ташкентом и Астаной напряженные отношения, обе страны оспаривают региональное лидерство, причем Казахстан проигрывает из-за грубых ошибок дипломатов, рассорившихся с соседями. Причем даже, если казахстанская сторона признает региональное лидерство Узбекистана, то региональная интеграция не заработает. Объединение усилий подразумевает решение общих проблем, например, надвигающейся на регион водной катастрофы. Для этого нужны капиталы и технологии, которыми регион, увы, не располагает. Попытки решить проблему за счет Анкары – наивны. Турция в затяжном экономическом кризисе, никаких реальных масштабных проектов в Центральной Азии она в ближайшие годы не потянет. Все нынешние «тюркские» инициативы – это идеологическая имитация для турецкого националистического электората, который хочет видеть народы региона ассимилированными, не казахами или узбеками, а казахскими и узбекскими турками без собственных языка и культуры. Для решения региональных проблем имеет смысл создавать формат 5+2 с участием России и Китая. Наши страны – соседи региона, а от проблем соседей никогда не уйти, что подтвердит любой жилец многоквартирного дома. Москва и Пекин, в принципе, заинтересованы в реальном сотрудничестве, надо просто их заинтересовать конкретными взаимовыгодными проектами.

ПН: Есть ли угроза экспансии НАТО через Каспий в Центральную Азию? Учитывая различные партнёрские программы, рост двустороннего военного сотрудничества с Турцией как с членом НАТО и создания предприятий ВПК, выпускающих турецкую военную продукцию. Существуют и партнёрские программы республик ЦА с США, и сертифицированный учебный Центр НАТО «Казцент» в Караганде и другие учебные центры и миссии, не говоря уже о военно-биологических объектах Пентагона.

Н.М.: Политика США сводится к двум планам А и Б. Вариант А – это создание в регионе марионеточных режимов, на что был направлен кантар в Казахстане или «кемпир-абадская» попытка переворота в Кыргызстане осенью 2022-го. В этом случае в регионе создаются американские военные базы против России, Китая и Ирана, эдакий сухопутный авианосец. Затем в Центральной Азии поддерживается нужный уровень нестабильности за счет подкормки салафитской угрозы, чтобы принимающие страны боялись конфликтовать с иностранными военными… В общем, американцы хотели бы повторить в Центральной Азии Афганистан с учетом местной специфики. Если это не сработает – то план Б, превращение региона в зону кризиса, гражданских войн и бедствий. Это заставит Россию и Китай отвлекать ресурсы для стабилизации обстановки и позволит США свободнее действовать на Украине и Тайване. По большому счету события января 2022 года в Казахстане и вели к такому сценарию. Гражданская война ливийского образца должна была заставить Россию отвлечь силы, направить миротворцев, а в это время ВСУ ударили бы по Донбассу и Крыму. Все это было частью большого плана Вашингтона, стратегии Байдена-Карпентера по дестабилизации России через соседей.

ПН: Спасибо за ответы!