Казахстан теряет остатки суверенитета и оказывается под внешним управлением Запада

26.03.2021, Москва, Айнур Курманов

Новые кабальные кредиты со стороны международных финансовых институтов.

Благоприятной почвой для этого становится полная провал выстроенной Назарбаевым за 30 лет сырьевой модели экономики, которая трещит и разваливается на глазах. Несмотря на победные реляции придворных пропагандистов о росте казахстанского в период пандемии на 4,5%, ситуация оказалась просто катастрофической.

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Так, по данным экономиста Айман Турыскан на самом деле ВВП республики долларовом выражении за 2020 год на 30%, в результате карантинных мер в прошлом году в бюджет из-за недополучения налогового образовалась дыра на 65%.

И при подготовке проекта бюджета прошлого года, и при подготовке проекта на 2021 год случилась интересная перебранка между председателем Нацбанка и министром национальной экономики, после того, как правительства потребовали увеличить до 6 триллионов тенге (14 миллиардов 250 миллионов долларов) транш из национального накопительного фонда. Как известно, ранее ежегодный транш в течение трех лет из Нацфонда был зафиксирован на отметке 2 триллиона 300 миллиардов тенге (5 миллиардов 520 миллионов долларов). Это было продиктовано тем, что средства в кубышке иссякают из-за сокращения поступлений валютной выручки.

В тот момент глава Нацбанка Ерболат Досаев заявил, что ведомство не может увеличить транш до 6 триллионов ежегодно, так как в уставных документах Нацфонда прописано, что неснижаемый остаток активов не должен быть ниже 30% от размера ВВП. И тогда правительство спасло от нарушения устава фонда только то, что сам ВВП основательно просел. Но проблема оказалась более серьезной, так как взять из Нацфонда оказалось просто не только из-за бумажных запретов, а потому, что там ничего уже не было.

Затем правительство попыталось использовать средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для покрытия внутреннего долга, в результате столкнувшись с негативной реакцией в обществе, Касым-Жомарт Токаев взял кредит в полтора миллиарда евро у Азиатского банка развития и под эгидой Международного банка реконструкции и развития. (МБРР) как раз для пополнения сдувшегося республиканского бюджета.

«Миллиард из этого кредита идет по линии министерства национальной экономики, оставшиеся пятьсот миллионов долларов по линии министерства сельского хозяйства. Но условия, которые просто драконовские, таковы, что в течение десяти лет, мы даже кашлять или чихать будем только по разрешению », – считает экономист Айман Турыскан.

Сам документ, регламентирующий выдачу кредита, предполагает полный уход от суверенного управления страной под тотальный контроль на ежеквартальной основе внешних кураторов в Азиатского банка, МБРР и Международного валютного фонда (МВФ). То есть правительству не дадут следующий транш для пополнения бюджета, если оно не выполнит условия жестких неолиберальных реформ и тотальной приватизации.

При этом кредиторы могут быть введены новые правила, в том числе, требовать продажи земель сельскохозяйственного назначения. Получается, что аналогия с Украиной полная, тем более что две трети сектора также находится в руках американских и европейских компаний по доле участия в добыче нефти и газа, так и по условиям раздела продукции.

Для контроля над деятельностью правительства и правительства был создан в октябре прошлого года Высший совет по реформам формально под руководством Касым-Жомарта Токаева, но в действительности действующим инструментом внешнего управления. Так заместителем председателя поставлен сэр Сума Чакрабарти, в прошлом, кстати, глава ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), одновременно является и советником президента РК.

До этого мы уже писали в материале о создаваемой властями национал либеральной партии, лидеры которой встречались в августе прошлого года в Киеве с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, флагвшим тогда украинским Нацсовет по реформам.

После визита казахстанцев, с ними были достигнуты договоренности о создании центра его имени в одном из казахстанских университетов, а также о сотрудничестве его совета и аналогичной структуры в Казахстане.

После этой встречи с Михаилом Саакашвили, организованной послом в Украине Дарханом Калетаевым, появился этот казахстанский Высший совет по реформам, полностью срисованный с украинского варианта. Примечательно, что его реальный глава Сума Чакрабарти стал одновременно и советником по реформам в президенте соседнего Узбекистана Шавкате Мирзиёеве. Совпадение? Не думаю, так как Сума Чакрабарти ставленник МВФ и Вашингтона.

Запад и Узбекистану свою неолиберальную экономическую модель, подразумевает полный контроль и внешнее управление как через приватизацию стратегических государственных активов транснациональными корпорациями, так и через различные структуры типа Высшего совета по реформам, которые выполняют роль комиссаров, следящих за правильностью и своевременностью проводимых корпораций. «Реформы».

Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти.

Еще одна такая структура американского внешнего контроля и влияния становится «Центральноазиатское инвестиционное партнёрство» с участием представителей правительства Казахстана, Узбекистана и США, появилось в рамках формата С5 + 1 в этом году. Министр РК Аскар Мамин даже провел переговоры 8 января в Нур-Султане (Целиноград) с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером.

«Посредством правительства Казахстана», приложат все усилия для привлечения не менее 1 миллиарда долларов в пяти лет для поддержки проектов , способствует расширению экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом ».

Премьер РК Аскар Мамин с главным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером.

Однако на самом деле это верхушка айсберга и прикрытие для более масштабных капиталовложений в различных и транспортных проектах и ​​маршрутах, проезжая через обход России и Китая. Например, тот же железнодорожный маршрут в Пакистан через Афганистан по линии «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар» финансируется при участии всего той же Финансовой корпорации международного развития США (DFC)

Кроме этого, следом была создана еще одна площадка – «Соглашение по торговле и инвестициям США и Центральной Азии» (TIFA) для привлечения западных капиталов с использованием процесса приватизации в Узбекистане и укреплении позиций компании в регионе компаний региона. Получается, что на прицеле Вашингтона находятся два главных объекта в регионе – Нур-Султан и Ташкент, если Узбекистан только в начале пути по экономическому и финансовому закабалению, то Казахстан уже давно находится в зависимости, которая превращается в политическую.

Это явно просматривается в «Национальном плане развития страны до 2025 года». дерегуляцию, радикально сократит квазигосударственный сектор и отдаст все на рынок. По сути означает клятвенные заверения в том, что все активы через карманах правильных и европейских инвесторов, а не каких-то там москалей.

Что делать? Нет хозяев работать по правилам ЕАЭС нет никакой возможности. Очень удобная такая позиция находиться в роли приказчика зарубежных компаний.

Правда Касым-Жомарт Токаев хочет нарастить до 2025 года. Как это он преодолевает стойкость диспропорции непонятно. На данный момент в Казахстане уже вложено иностранных инвестиций на сумму 165 млрд долларов, при этом из страны в прошлом году вывезено в качестве прибылей 13,4 млрд долларов, а сальдо платежного баланса ушло в минус на 5,9 млрд.

Казахстан по уши в долгах, не может самостоятельно сформировать бюджет и дальше по пути еще большего увеличения внешних обязательств перед МБРР, МВФ, Вашингтоном, теряя остатки суверенитета и оказываясь под управлением Запада. Поэтому правящая элите и прошла на этом фоне раскрутки казахского национализма и кампании по отмене официального статуса русского языка, чтобы через призму государственной националистической идеологии и процесс украинизации оправдать свой геополитический поворот в сторону США.