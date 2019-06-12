Казахстан Токаева: Тревожных симптомов нет. До поры…

12.06.2019

Досрочные выборы президента Казахстана, прошедшие 9 июня, безусловно, стали сюрпризом для наблюдателей.

В телеобращении к народу и.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал: «Необходимо снять любую неопределенность. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах».

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Иными словами, пройдя через выборы, Токаев избавляется от двусмысленности своего статуса, обусловленной приставкой «и.о.»: временный он президент РК (до 20 апреля 2020) или постоянный (минимум до 9 июня 2025).

Накануне выборов Дарига Назарбаева заявила, что не намерена баллотироваться в президенты. Впрочем, этой даме, судя по всему, в этой пьесе уготована совсем иная роль, нежели стать династической преемницей своего отца во главе Казахстана.

Заметим, заявление о внеочередных выборах последовало всего через 3 недели после того, как Елбасы ушел в отставку. И тут уж можно не сомневаться: инициатива исходит не от Нурсултана Назарбаева – он лишь оказался вынужден согласиться с Токаевым.

Власть в Казахстане реально переходит в руки Касыма-Жомарта Токаева, кадрового дипломата, полиглота, выпускника легендарного МГИМО.

Прошедшие выборы вызвали большой интерес наблюдателей не только в республиках бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье. Причины интереса понятны. Это и уход эпохи почти тридцатилетнего бессменного правления Назарбаева, и появление нового человека на вершине власти.

Также, это были первые выборы в Казахстане, на которые была допущена настоящая, а не бутафорская, оппозиция.

В данном случае речь идёт о либеральной оппозиции с ощутимым майданным душком, представителем которой выступает Амиржан Косанов.

Косанов также принял участие в президентской гонке и занявший второе место с результатом 16%.

Чтобы немного составить представление о Косаеве, следует прочитать его предвыборную программу, где среди многочисленных трелей о гражданских правах и национализации природных ресурсов, есть пара пунктов «об усилении роли казахского языка как объединяющего фактора народа Казахстана, обеспечения его верховенства во всех сферах жизни», «главным вектором развития должен стать курс на Европейский Союз», а также знакомый до зубной боли пунктик о «полной декоммунизации и десоветизации общественного сознания».

По-видимому, двуязычный журналист Косаев принадлежит к категории политиков, предпочитающих набивать россыпи шишек на собственных граблях, полностью игнорируя чужие разбитые в кровь и мясо «хорошие лица» на пути в ЕС.

Судя по тому, как развивалась ситуация вокруг выборов президента Казахстана, заявления республиканского МВД о том, что внутренняя оппозиция координировалась из-за рубежа, недалеки от истины.

Наблюдатели отмечали не только протесты оппозиции в крупных городах Казахстана, но и призывы всевозможных горлопанов бойкотировать выборы.

Так называемый «бойкот выборов» – это отработанная политтехнология, которая активно применяется на всем постсоветском пространстве. Политическая задача бойкота – делигитимизация власти путем снижения явки.

ЦИК Казахстана внес в реестр 11 814 019 граждан республики, обладающих правом голоса. Для делигитимизации – «успешного бойкота» – было необходимо, чтобы на выборы пришло меньше 5 907 000 избирателей, либо чтобы за Касыма-Жомарта Токаева было отдано менее 5 907 000 голосов.

Непонятно, правда, на что надеялись массовики-затейники, поскольку такой сценарий в Казахстане в принципе не может быть реализован: за исключением 1999 года, когда Назарбаев набрал 81% голосов при почти 90% явке, все остальные годы Елбасы набирал больше 90% голосов при почти 90% явке. Кто сказал, что этот же финт ушами можно провернуть с кандидатурой Токаева, назначенного в преемники самим Назарбаевым?

К чести Касым-Жомарта Токаева следует отметить, что полиции был отдан приказ – не применять против протестующих резиновые «демократизаторы» и другие активные средства для разгона толпы.

Участников незаконных митингов, нападавших на правоохранителей и даже метавших в ряды солдат ВВ отобранные защитные шлемы, полиция принимала под белы руки и без лишней жестокости паковала в автозаки.

В самом деле, начинать президентство с «кровавого воскресенья» – отвратительный дебют с непредсказуемыми последствиями. Не исключено, впрочем, что организаторы протестов как раз и рассчитывали на избыточно жёсткую реакцию местных силовиков.

В общем, следует признать правоту тех экспертов, что ещё до выборов заявляли: Касым-Жомарт Токаев был бы лучшим выбором для Казахстана.

А что насчёт России? Какую линию поведения выберет новый президент Казахстана в отношении нашей страны?

Первое самостоятельное решение Токаева, предпринятое сразу после ухода Елбасы, был переход казахского алфавита на латиницу под странным предлогом, что 90% научных публикаций в мире издаётся латинским шрифтом. Токаев даже поставил этот факт в прямую зависимость с научно-техническим прогрессом.

Заявление, мягко говоря, странное. Опыт перехода на латиницу бывших советских Молдавии, Узбекистана и Азербайджана с обретением независимости показывает, что эта «реформа» никак не повлияла на развитие научной мысли в этих республиках. Наоборот, несмотря на повальную латиницу, в этих республиках вот уже третье десятилетие происходит повсеместная архаизация и откат в средневековье. Азербайджан пока что держится на плаву, но в этом ему помогают разработки богатых нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море, но точно не латинский алфавит.

Прибалтийские «шпроты», огрёбшие лопатой независимости, латиница также не спасла от деградации.

С другой стороны, непонятно, почему Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония и другие страны прекрасно обходятся без латиницы и при этом являются локомотивами научно-технического прогресса. Быть может, для прогресса и процветания следует оставить алфавит в покое и поискать настоящие неполадки внутри «консерватории»?

В общем, весь этот мутный движняк с переходом на латиницу ничего, кроме понтов и лишних затрат для республик не несёт и имеет вид культурно-исторического дистанцирования от России.

Художник Никас Сафронов – официальный наблюдатель от России.

С другой стороны, как полагают наблюдатели, пока в Казахстане продолжает действовать фактор влияния Назарбаева, Токаев будет предсказуемо действовать в русле прежней политики.

Более того, назначение дочери Назарбаева Дариги главой Сената, говорит о том, что Токаева есть кем заменить в крайнем случае. Полномочия Дариги это позволяют.

Фигуристка Ирина Роднина – официальный наблюдатель от России.

В то же время следует помнить, что Елбасы не вечен и его «мухожук» связан отнюдь не с желанием нянчить внуков и заседать в почётных президиумах, а с тяжёлым заболеванием (рак простаты), давно не являющимся секретом и ставшим тяжким бременем для бессменного правителя Казахстана.

Таким образом, полное раскрытие Токаева произойдёт не раньше окончательного ухода со сцены Назарбаева, держащего контроль за силовиками, а влиятельные жузы – за «фаберже». Ну, а пока Елбасы за троном держит в руках ключевые нити политики, всё будет идти по-прежнему. Резких поворотов в Казахстане в ближайшее время не предвидится.