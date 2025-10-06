Казахстан. Турецкое цифровое рабство с прицелом на Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мессенджер, разработанный турецким военным концерном «Baykar», с недавних пор подключен к делу экспансии в Среднюю Азию в рамках проекта «тюркской интеграции». Конечная цель – искусственное создание нового общего социокультурного пространства для противопоставления его бывшему советскому и российскому. Для этого стирается историческая память, национальная идентичность, а массы превращаются в недоделанных турков.

Да, известная компания родственника турецкого президента производит не только ударные дроны и различное вооружение, которое сейчас осваивается и даже собирается в Казахстане и Средней Азии, но и информационные продукты, используемые в деле продвижения пантюркизма. Речь идёт о внедрении мессенджера Baykar Makina, являющегося, по сути, шпионской программой.

При его загрузке фактически полностью берутся под контроль функции смартфона, а собираемая информация об активности пользователя передаётся разработчикам. Для анализа данных привлекается ИИ, который вычленяет важные сведения или компрометирующие материалы для возможности дальнейшего шантажа обладателей мобильников.

Для чего это может быть использовано? Самое банальное – всех сторонников «тюркского мира» Анкара (и стоящие за ней англосаксы) ставят на учёт, формируя базу.

Однако не будем забывать: неоосманизм вобрал в себя не только контролируемый англосаксками пантюркизм, но и панисламизм в новой обёртке и в радикальной форме. «Свой» мессенджер облегчает формирование сети религиозных экстремистов для ведения «священной войны».

Впрочем, мессенджер Baykar Makina – не единственный инструмент колониального освоения и мобилизации. Так, недавно появилась социальная сеть Turanity, подаваемая как площадка для объединения тюркоязычных народов.

При скачивании в App Store стоит такая реклама:

«Turanity — это уникальная социальная платформа, созданная для объединения тюркских народов по всему миру. Приложение предлагает пользователям пространство для общения, обмена знаниями и сохранения культурного наследия».

Пользователей привлекают тем, что имеется интерфейс на основных тюркских и русском языках, а также встроен автоперевод. Плюс созданы разделы для обсуждения исторических и культурных вопросов, а также по поиску своей генеалогической линии и родных среди «братушек». Это как мёд, будет завлекать тех, кто сейчас мнит себя потомками баев, ханов и прочей родоплеменной знати.

Интересно, что работа Turanity поставлена на твёрдую идеологическую основу антисоветизма, так как в преамбуле о социальной сети также говорится о единой «горькой судьбе» среднеазиатских народов в СССР, которые пережили эпоху «геноцида», но, надо понимать, в перспективе все радостно заживут в общей семье под эгидой Анкары.

В качестве собственника выставляется казахстанская IT-компания Thousand, главой которой назван Айболат Кулатай. Понятно, что это только вывеска, а за ней стоят те же турецкие спецслужбы, работающие теперь в содружестве со своими коллегами в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). То есть, те же яйца только в профиль.

При этом все посты и большие публикации модерируются и проходят через жесткую цензуру, чтобы не допустить «двоемыслия». Обсуждения и дискуссии также будут находиться под надзором головной военной компании Baykar.

И это только начало, так как эти мессенджеры и социальные сети станут обязательными сперва для госслужащих, потом для учащихся, а затем для всех пользователей – с целью осуществления контроля над массой со стороны полуфеодальных клик и современных османов. Таким образом, жителей Казахстана и Средней Азии загоняют в цифровое рабство.

Не надо объяснять, что этот инструмент по распространению исламизма и пантюркизма несёт угрозу для субъектов России и Китая.