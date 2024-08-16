Казахстан впервые публично заявил, что антироссийские санкции для него – не повод расшибить лоб
Агентство Bloomberg.пишет о публичном демарше казахстанского официала Серика Жумангарина – вице-премьер-министра и министра торговли этой центральноазиатской страны.
По словам Жумангарина, его страна в вопросе соблюдения антироссийских санкций собирается ставить на первое место собственные экономические интересы и не будет слепо следовать санкциям, если они затронут компании, ,которые являются основными работодателями в своих регионах. «Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», – жестко высказался министр из Астаны.
Важность этого заявления неоспорима. Bloomberg отмечает, что хотя Казахстан выступил против возглавляемой США кампании санкций, высокопоставленные чиновники до этого не оспаривали эти ограничения публично.
По словам Жумангарина, Казахстан, в частности, не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников – которые имеют двойное военное и гражданское назначение, – поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.
В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд.
В целом казахстанский экспорт вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов. Таким образом, Казахстан продолжает оставаться одной из тех стран, которые извлекают экономические выгоды из глобального конфликта Запада с Россией, на всю катушку используя свое выгодное транзитное положение и при этом умело политически лавируя между интересами более крупных игроков и уклоняясь от несения серьезных издержек по каким-то политическим обязательствам.
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