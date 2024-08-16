Казахстан впервые публично заявил, что антироссийские санкции для него – не повод расшибить лоб

По словам Жумангарина, Казахстан, в частности, не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников – которые имеют двойное военное и гражданское назначение, – поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.