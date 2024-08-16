Казахстан впервые публично заявил, что антироссийские санкции для него – не повод расшибить лоб

Сергей Рыжов.  
16.08.2024 12:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Санкции, Средняя Азия, Торговля, Экономика


Агентство Bloomberg.пишет   о публичном демарше казахстанского официала Серика Жумангарина – вице-премьер-министра и министра торговли этой центральноазиатской страны.

По словам Жумангарина, его страна в вопросе соблюдения антироссийских санкций собирается ставить на первое место собственные экономические интересы и не будет слепо следовать санкциям, если они затронут компании, ,которые являются основными работодателями в своих регионах. «Мы не допустим, чтобы нашим собственным производителям запретили торговать», – жестко высказался министр из Астаны.

Агентство Bloomberg.пишет   о публичном демарше казахстанского официала Серика Жумангарина – вице-премьер-министра и министра торговли...

Важность этого заявления неоспорима. Bloomberg отмечает, что хотя Казахстан выступил против возглавляемой США кампании санкций, высокопоставленные чиновники до этого не оспаривали эти ограничения публично.

По словам Жумангарина, Казахстан, в частности, не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников – которые имеют двойное военное и гражданское назначение, – поскольку местный завод производит их по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Западные правительства утверждают, что шарикоподшипники относятся к так называемым «высокоприоритетным» товарам, необходимым для российской оборонной промышленности.

В январе – мае объем экспорта из Казахстана в Россию достиг $2,8 млрд, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Помимо России, среди ключевых партнеров Казахстана выделяются Китай и Италия. За январь – май экспорт в КНР вырос на 19,4%, достигнув $6,8 млрд.

В целом казахстанский экспорт  вырос на 1,8% до $32,5 млрд. Увеличение показателя было поддержано ростом поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов. Таким образом, Казахстан продолжает оставаться одной из тех стран, которые извлекают экономические выгоды из глобального конфликта Запада с Россией, на всю катушку используя свое выгодное транзитное положение и при этом умело политически лавируя между интересами более крупных игроков и уклоняясь от несения серьезных издержек по каким-то политическим обязательствам.

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