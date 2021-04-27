Казахстан все больше пляшет под американскую дудку

27.04.2021, Москва Айнур Курманов

Госдеп США официально высказался в поддержку «демократических» реформ действующего президента Казахстана, которые выражаются в предоставлении националистам и национал-либералам свобод на проведение митингов и акций внутри страны, а также на создание прозападных партий. Боле того, американское дипломатическое ведомство даже готово отстаивать «целостность и независимость» Нур-Султана (Целинограда), естественно, взамен на втягивание в военно-политическую орбиту Вашингтона.

Дело в том, что 22 апреля состоялись телефонные переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди. В ходе радужной беседы глава Госдепа заверил казахстанского коллегу в том, что «США твердо поддерживают план политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева».

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После получения поддержки со стороны вашингтонского обкома руководитель казахстанского МИДа с радостью принялся обсуждать праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США. Кроме того, стороны сразу же пришли к общему мнению о графике предстоящих встреч и вопросов повестки намечаемых форумов С5+1 в формате онлайн-конференции.

Глава МИДа РК Мухтар Тлеуберди и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кстати, в этот же день Энтони Блинкен беседовал и с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, которому также перепали «печеньки» в виде заверений о том, что Вашингтон до последнего будет защищать «суверенитет, территориальную целостность и независимость». В ответ Ташкент готов всецело отдать свои силы в деле наращивания сотрудничества в рамках форумов С5+1.

Напомним, что еще при администрации Обамы в 2015 году была создана площадка для ведения диалога между министрами иностранных дел бывших советских среднеазиатских республик с Госдепом США под названием С5+1. Первая встреча состоялась тогда в Самарканде, и она была призвана усилить американские позиции в регионе и противостоять расширению влияния России и Китая.

С самого начала стороны договорились тогда о следующих проектах: борьба с терроризмом, повышение конкурентоспособности регионального бизнеса, развитие транспортного коридора, «зеленой» энергетики и поддержка национального планирования в области адаптации к изменению климата. Как видим, эта американская концепция «зеленой» энергетики сейчас активно внедряется руководством Казахстана, которое тем самым торпедирует проект строительства по российским технологиям АЭС.

Но это были лишь декларации, а сейчас США всерьез взялись из этой пятерки за Ташкент и Нур-Султан (Целиноград) в качестве ключевых игроков среди стран региона. Для этих целей в конце прошлого года США через корпорацию по финансированию международного развития (DFC) создали Центральноазиатское инвестиционное партнёрство (ЦАИП), ориентированное на Узбекистан и Казахстан, через которое американцы намерены инвестировать не менее 1 миллиарда долларов якобы для поддержки проектов, которые будут способствовать развитию частного сектора и связей в сфере экономики.

При этом именно по инициативе министра иностранных дел Казахстана Тлеуберди был разработан проект этого Центральноазиатского инвестиционного партнёрства в целях привлечения американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, а также использования для этого площадки Международного финансового центра «Астана».

По мнению главы МИДа, «С5+1» должна стать эффективной площадкой для наращивания экономического взаимодействия между Центральной Азией и США.

Заседание С5+1.

То есть Нур-Султан сейчас так успешно дует в американскую дуду и получает похвалу, а также слова поддержки проводимым «демократическим реформам», что все уже на Западе забыли о февральской гневной резолюции Европарламента о нарушении прав человека в Казахстане. Тогда даже отдельные европейские депутаты угрожали применить персональные санкции к ответственным чиновникам за проводимые репрессии и практику разгона мирных собраний. За это время Акорда (администрация президента) так быстро исправилась, что теперь уже и не нуждается в окриках и новых резолюциях.

Как говорят итальянцы, «Финита ля комедия». И Казахстан сейчас объявляется светочем прогресса и лидером демократических преобразований в регионе, а Госдеп и USAID выделяют в начале апреля новые значительные гранты для создания и регистрации новых партий и НПО, поддерживающих прозападный и антироссийский вектор развития страны. Как же смешно сейчас выглядят те псевдооппозиционные либералы и националисты, которые еще в феврале на каждом углу кричали, что завтра Вашингтон и Брюссель объявят Назарбаева, Токаева и прочих высших чиновников вне закона и даже впишут их имена в позорный «список Магнитского». Оказалось, что… наоборот.

Энтони Блинкен объявляет Нур-Султан и Ташкент своими союзниками и стратегическими партнерами в Центральной Азии для совместной борьбы против «авторитарных режимов» России и Китая. Получается происходит полный диссонанс в головах некоторых либералов и активистов, когда они вдруг выясняют, что те, кого они называли диктаторами и палачами, на самом деле служат делу «добра и развития демократии» и находятся по одну линию фронта с передовыми западными странами в войне с «империей зла».

Правда, никакого противоречия тут нет, и казахстанские власти сейчас дают зеленый свет всем тем, кто выступает против Москвы и Пекина и представляет их главными врагами казахского народа и источниками всех сегодняшних бед. А под шумок Акорда лепит придворную прозападную национал-либеральную оппозицию, разрешая ей проводить свои митинги в Алматы. Так, уже через день после телефонного звонка Энтони Блинкена, власти дали добро лидеру прозападной Демократической партии Жанболату Мамаю на проведение антикитайской акции в центре бывшей казахстанской столицы под видом борьбы против продажи земли.

Разрешенный антикитайский митинг в Алматы 24 апреля.

В действительности сейчас шумная кампания против Поднебесной, развёрнутая внутри страны с начала года с подачи провластных сил, не только не опасна для Нур-Султана, но и дает возможность выпустить пар недовольства и направить протестные настроения по пути синофобии и русофобии. Для этого и раскручивается активно фигура псевдорежиссера Жанболтата Мамая, снявшего в 2019 году при участии украинских профессиональных специалистов «документальный» фильм о «голодоморе» казахов «Зулмат».

С учетом того, что проект «Национального совета оппозиционных сил», созданного экс-депутатом от партии Нур-Отан Нуржаном Альтаевым, пошел туго и не все поверили в искренность его организаторов и реальность данного объединения, то во власти решили выдвинуть наверх другого персонажа в лице Мамая. Для его рекламы устроили даже искусственный конфликт с заместителем председателя правящей партии Нур-Отан Бауржаном Байбеком. Этот партийный бонза выступил со специальной передачей против нового «лидера» национал-либеральной оппозиции.

Власти активно лепят на данный момент себе удобную псевдооппозиционную массовку, когда реальных активистов и деятелей сажают в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, а на поверхности остаются такие, как Мамай, которые на самом деле являются торпедами для борьбы с Россией и Китаем в интересах Запада. Сейчас они будут как раз активно обслуживать курс геополитического поворота в сторону США и создавать необходимый фон «общественной поддержки».

Националисты и либералы должны будут также поднять «патриотическую волну» внутри страны с требованием выхода из ЕАЭС, ОДКБ и ШОС и требовать военно-политического сближения с Западом.

Лидер прозападной Демократической партии Жанболат Мамай.

Не случайно на июль этого года, несмотря на пандемию, в республике запланированы совместные американо-казахстанские военные учения «Степной Орёл» с привлечением контингентов из Узбекистана, Канады, Австралии, Дании, Норвегии и других стран.

Более того, окончательно закрепить данный процесс переориентации Казахстана и Узбекистана на Запад должно будет строительство военной базы США в одной из данных республик.

Об этом также проговорились в Вашингтоне, анонсируя вывод американских войск из Афганистана, о чем мы поговорим в следующей статье.