Казахстан взялся рыть в Афганистане могилу для Средней Азии. Эрдоган и США помогают

08.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Турция и ее войска уже воспринимаются талибами как американские подразделения. Планы Эрдогана по сохранению контингента войск этой страны НАТО в Афганистане только будут усиливать эскалацию гражданской войны. Примечательно, что вместе с американскими войсками бегут и турецкие дипломаты, зная, что, будучи оккупантами, могут запросто попасть под раздачу вместе со всеми своими западными коллегами.

Показательным моментом стало поспешное закрытие турецкого консульства в Мазари-Шарифе, который должен в ближайшее время достаться боевикам Талибана, а все сотрудники были перевезены в более безопасный Кабул. Этому способствует и заявление иерархов исламского движения, которые еще 11 июня выступили с протестом по поводу данных планов Анкары, заявив, что «Будучи членом НАТО, Турция должна вывести свои войска из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Эрдоган, оставляя свои войска, таким образом, остается один на один с воинственным Талибаном, захватывающим без боя одну провинцию за другой. Тем более, что в Кабуле сейчас не более 600 турецких военнослужащих и около 1000 американских морпехов, оставшихся для защиты столичного аэропорта. Но этих сил явно недостаточно для поддержки и сохранения у власти марионеточного правительства Ашрафа Гани.

Обрушение проамериканского режима коллаборационистов вообще вопрос ближайших месяцев, если не недель, так как американцы и их союзники уже покинули все ключевые военные авиабазы в стране, да так, что даже не предупредили афганских силовиков об этом. В частности, такое произошло на авиабазе Баграм, где после бегства солдат Пентагона местные жители принялись расхищать имущество и разбирать всё на металлолом.

Сотрудники правительственных служб безопасности даже не успели взять под контроль огромный военный объект, что привело к скандалу. Так, глава местной администрации Дарвиш Рауфи открыто обвинил Вашингтон в поспешном бегстве: «К сожалению, американцы уехали без согласования с чиновниками уезда Баграм или администрацией губернатора провинции Парван».

Более того, американские военные увезли с собой всё необходимое для функционирования авиабазы оборудование, а также обесточили авиационные радары в Баграме важные для обеспечения контроля над полетами и воздушным пространством, «ослепив», таким образом, все наземные службы. Точно так же поступили и союзники по НАТО – немцы и итальянцы, быстро оставив авиабазы в Мазари-Шарифе и Герате.

Полное оставление и разграбление данных ключевых авиабаз, способствовавших в течение 20-ти лет сохранению оккупационного режима, которые сейчас намеренно доводились до нерабочего состояния, свидетельствует о том, что на Западе прекрасно понимают, что они вскоре достанутся Талибану. Своих же марионеток они даже не удосуживаются предупреждать и информировать о собственных действиях по полному сворачиванию своего присутствия.

На этом фоне стремление Анкары сохранить свой незначительный контингент кажется бессмысленной авантюрой. Но это только на первый взгляд, так как Лондон и Вашингтон не только ставят на развитие и углубление гражданской войны, но и на создание нового государственного образования моджахедов на территории северного Афганистана из числа этнических таджиков, узбеков, киргизов уйгуров, а также пришлых боевиков из Сирии и Ирака.

Примечательно, что Эрдоган беззастенчиво и цинично лжёт при переговорах с проамериканским марионеточным правительством, заявляя, что Турция является «единственной надежной страной» для обеспечения мира и стабильности, тогда как главная цель – не сохранение режима Ашрафа Гани, а прямой раздел территории государства.

Не зря турки договорись до того, что будут содействовать возникновению «Южного Туркестана», а для этого собираются наращивать своё военное присутствие, для чего им и понадобился международный аэропорт в Кабуле. Турецкое командование и Эрдоган рассчитывают лишь координировать боевые действия северных группировок против Талибана и использовать территориальные анклавы подконтрольных террористов для нанесения ударов и наступления на бывшие советские республики Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

При этом Эрдоган все это собирается делать при соответствующем финансировании и материальном обеспечении со стороны США и союзников, лелея свои мечты о возрождении Османской империи на новом историческом этапе. Но это просто на бумаге, а действительность оборачивается явно не в пользу Анкары и ее западных хозяев, так как события развиваются стремительно и 60% территории Афганистана уже находится под властью Талибана.

Более того, в нескольких районах талибы вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. На некоторых пограничных переходах они уже сами администрируют грузовой поток, чем срывают план образования устойчивого северного образования тюркоязычных исламистов. В это время остатки армейских и полицейских сил сдаются наступающему Талибану или стремятся пересечь границу с Таджикистаном. Так, в Душанбе сообщили, что за последние дни из Афганистана к ним прибыли более 1000 военнослужащих, теснимых боевиками.

В то же самое время межафганские мирные переговоры, которые могли бы дать время туркам, американцам и англичанам развернуть и усилить свои подконтрольные силы террористов на севере страны, полностью зашли в тупик. Иерархи исламского движения, опирающегося на пуштунов, прекрасно понимают, что промедление с захватом оставшихся провинций после вывода американских войск, может им дорого стоить в последующем.

Этим и объясняется такое ожесточение боевиков Талибана, стремящихся окончательно сломить численно превосходящие и морально разложившиеся части афганских правительственных сил. По данным Кабула, ежемесячные потери силовых ведомств исчисляются сотнями – в апреле погибли 388, в мае – 1134 военнослужащих и полицейских. Талибы захватили несколько военных баз с оружием и техникой.

Таким образом, Турция неизбежно вступит в боевые действия с силами талибов и не факт, что сможет при малых силах выдержать удар и даже сохранить сам аэропорт в Кабуле. Если даже Анкара перебросит новые воинские части, это не улучшит ситуацию, а приведет лишь к образованию нескольких очагов непрекращающегося противостояния в стране, что приведет к новым жертвам и потоку беженцев. Хотя, возможно этот негативный сценарий прорабатывался в штабах НАТО, и он тоже входит в план общей дестабилизации региона после ухода американских войск.

Поэтому не зря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 17 июня заявила, что «сохранение турецкого военного контингента в Афганистане противоречит соглашению, заключенному в Дохе, и не способствует межафганскому национальному примирению». При этом речь идет о 2000 – 4000 турецких солдат, которые уже находятся либо вскоре прибудут в Афганистан.

И если все прекрасно догадываются о ближайшей незавидной судьбе афганского правительства, а турки готовятся к оборонительным боям, рассчитывая усидеть и разжечь пожар гражданской войны, власти Казахстана почему-то поспешили 18 июня заключить соглашение о военном сотрудничестве с кабинетом Ашрафа Гани. В его рамках предполагается проведение совместных военных учений, осуществление подготовки военных кадров, материально-технической поддержки, взаимодействие между разведывательными службами двух стран, а также сотрудничество в медицинской области.

Удивляться, тут, впрочем, нечему, так как попросили о заключении данного соглашения американцы. Ведь визит перед этим в Нур-Султан (Целиноград) спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада как раз касался данной тематики. Американский представитель тогда провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым «о перспективах развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане».

Если перевести на нормальный язык, Вашингтон таким образом хочет втянуть правящую элиту Казахстана и стран Центральной Азии в бойню в Афганистане, чтобы не просто продолжить агонию марионеточного Ашрафа Гани, а заставить еще и влезть в огонь гражданской войны и стать объектом ответных нападений террористов. В этом и заключается смысл плана афганизации всего региона с целью втягивания в конфликт все новых стран и дестабилизации обширной территории.

Если Ашхабад и Ташкент резонно пытаются выстроить доверительные отношения – как с Талибаном, так и с официальным Кабулом, понимая, кто в итоге будет главенствовать в стране, то Нур-Султан во всем пытается угодить своему заокеанскому партнеру. В этой ситуации нельзя исключать, что американская ударная авиация с территории Казахстана также сможет действовать для бомбардировок Афганистана с целью «поддержания мира».

Надо, наконец-то, всем понять, что присутствие Турции и втягивание Казахстана и стран Центральной Азии в войну в Афганистане являются частью большого плана по геополитическому переформатированию всего региона и создания огромных военных, миграционных и политических проблем России и Китаю. Опасность сейчас столь велика, что казахстанской общественности надо бить в набат с требованием недопущения использования страны в играх Белого дома.