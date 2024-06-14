Казахстан зачищает российский контент и сажает за «сепаратизм»

Несмотря на заверения в «вечной дружбе» Астана продолжает процесс дерусификации и декоммунизации в стране, в том числе проводит политику вытеснения российского информационного влияния в стране, выводя тем самым республику из общего некогда медийного пространства. При этом общим фоном продолжается прежняя кампания по «охоте на ведьм» и выявлению «сепаратистов».

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Мы уже писали о предложениях депутатов Мажилиса запретить советскую символику в стране и стремлении Акорды (администрации президента РК) превратить 9 мая из праздника в некий день скорби, отказавшись от официального празднования Дня Победы. Всё это делается после юридического признания СССР в качестве государства осуществлявшего «геноцид казахского народа» после завершения работы государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий 29 декабря 2023 года, когда были реабилитированы практически все уголовники, басмачи, участники Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

Для прикрытия этих действий в РК, чтобы бросить Кремлю пыль в глаза, Мажилис РК рассмотрит законопроект о создании Международной организации русского языка. Этот проект был предложен Касым-Жомартом Токаевым в декабре прошлого года на неформальном саммите глав СНГ и ЕАЭС в северной российской столице, чтобы затушевать реальные процессы тотального переименования всех населённых пунктов и улиц в результате принятия русофобского закона «О вывесках», сокращения преподавания русского языка в первых классах казахских школ.

Но тем временем в Сенате РК 6 июня как раз в день Русского языка рассмотрели и приняли в двух чтениях законы «О масс-медиа», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа» и «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа», в котором создаются условия для увеличения передач на казахском языке и ограничения вещания иностранных телевизионных и радиоканалов. Догадайтесь с двух раз каких?

Очевидно, что главными идеологическими вдохновителями и инициаторами этих законов выступали госсоветник Ерлан Карин и нынешний министр информации и культуры Аида Балаева, которые неоднократно заявляли прежде о засилье российского информационного и политического контента в медийном пространстве РК.

Ранее несколько лет назад эта же Аида Балаева также выступала против трансляции даже в переводе на казахский язык передачи «Военная приёмка» телеканала «Звезда», которая якобы пропагандирует милитаризм и противоречит внешней и внутренней политике Казахстана и призывала мастные власти выявлять на местах СМИ, транслирующих мнение соседней страны.

Так вот, согласно теперь новому закону «О масс-медиа», объём программ на радио и телевидении на казахском языке увеличивается с 50 до 60 процентов до 2027 года. Но главное тут в том, что перед телевизионными и радиокомпаниями ставят задачу обязательного увеличения местного контента и соответственно казахских авторов и исполнителей с 50 до 60 процентов. При этом уменьшается трансляция зарубежных телевизионных программ на местных телевизионных и радиоканалах с 20 до 10 процентов.

Это новшество приведёт к тому, что, например, тот же Первый канал «Евразия» вынужден будет уменьшить количество российских передач, тогда как в самом Казахстане качественные программы так и не смогли научиться делать. То же самое ожидает и другие каналы, которые транслируют российскую телевизионную продукцию.

Но это еще не всё.

По инициативе депутата Мажилиса Ашимжанова в этот же закон провели пункт об обязательном переводе на государственный казахский язык 10% от общего иностранного вещания, так как «развитие государственного языка является приоритетным направлением государственной политики».

То есть всё делается для того, чтобы для местного населения российский информационный и политический контент был менее доступен. И это понятно, так как в Астане постоянно высказывали опасения относительно того, что граждане РК более чем на 70% являются постоянными потребителями новостных передач из России и игнорируют местные ТВ и передачи. Поэтому еще Дарига Назарбаева в своё время предлагала ввести законы, ограничивающие использование спутниковых тарелок и ряд заградительных и запретительных, мер, чтобы ограничить воздействие российского влияния внутри страны.

После этого были и другие ползучие шаги по постепенному перетряхиванию сетки вещания, ограничению трансляции российских каналов и передач по кабельному телевидению и запрещению той же передачи «Военная приёмка» на казахском языке на региональном телеканале «ОҢ».

И сейчас закон «О масс-медиа» наконец-то предоставил возможность идеологам и практикам выстраиваемой этнократии дальше закручивать гайки, изолируя страну от России и создавая для в первую очередь казахского населения ложную альтернативу в лице некого «тюркского», а на самом деле турецкого контента. Именно он пытается занять образуемый вакуум в Казахстане и Центральной Азии после выдавливания российского информационного влияния.

Ведь после введения единого «тюркского» алфавита на основе турецкого, перехода казахского языка с кириллицы на латиницу все местные языки неизбежно будут культурно и политически поглощены и ассимилированы более превосходящим анатолийским центром неоосманизма. Поэтому на смену «русскому миру» неизбежно приходит постепенно «тюркский» под эфемерным названием «Туран», который постепенно обретает плоть и кровь.

Ну а для устрашения и подавления недовольных русских и русскоязычных в Казахстане продолжается кампания по борьбе с «сепаратизмом», жертвами которой становятся всё новые и новые граждане, лишающихся свободы, тогда как казахские националисты имеют полную свободу действий.

Так, 10 июня суд №2 Усть-Каменогорска осудил двоих жителей Восточно-Казахстанской области (ВКО) на пять лет заключения за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, сообщает «Kazinform». Как и во многих других случаях, супружеская чета попалсь на провокацию украинских блогеров, которые задавали при общении наводящие вопросы в чате рулетка, где якобы говорили о необходимости отторжения региона и перехода в состав России.

Сотрудники спецслужб из этого сотворили целый «заговор», как два человека планировали оторвать от Казахстана весь Восток страны. Вот, что было указано в приговоре:

«В ходе следствия выяснилось, что фигуранты в феврале 2024 года общались через интернет в чат-рулетке и высказывали там идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения ВКО от Республики Казахстан. В случае неудачи на референдуме фигуранты предлагали организовать насильственный захват территории».

Ясно, что это сфабрикованное дело от начала до конца, поскольку налицо давно функционирующая схема спецслужб Казахстана и Украины, когда агентура СБУ под видом блогеров начинает вести разговоры в разных социальных сетях с жителями РК, подталкивая или провоцируя на высказывания о принадлежности тех или иных территорий. Затем отснятое видео передаётся в КНБ как доказательство «сепаратизма», после чего включается репрессивный механизм.

Порой людей осуждают фактически за поддержку России и СВО, о чём мы уже писали. А теперь стали сажать еще и за обращения к Владимиру Путину с просьбой навести в Казахстане порядок.

Так, Андря Астахова осудили на 3 года, обвинив в разжигании социальной розни в ролике, где он говорил о произволе властей, неизбежной гражданской войне и призывал президента Путина вмешаться в назревающий конфликт внутри РК. Под разжиганием социальной розни, подразумевается фраза «а то мы будем брать палки и забивать этих чиновников». Правда с какого перепуга чиновники стали отдельной социальной стратой?

Сейчас прокуратура требует от социальной сети «TikTok» удалить это видео, чтобы подавать информацию, как будто бы Андрей Астахов экстремист и был осужден за сепаратизм. На деле же его осудили за угрозу чиновникам Казахстана физической расправой.

И такие случаи становятся частыми, не считая того, что в ноябре 2023 года, суд города Петропавловск приговорил к лишению свободы от 7 до 9 лет четверых участников просоветской группы «Народный совет» за сепаратистскую деятельность, тогда как они были сторонниками Казахской ССР и не говорили о присоединении к России.

Всё это еще раз показывает, что казахстанские власти под видом борьбы с «сепаратизмом» на самом деле осуществляют настоящие политические репрессии при поддержке украинской агентуры и различных блогеров из Киева. И главной целью этих арестов является не допустить сопротивления процессам окончательной дерусификации страны.