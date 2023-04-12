Казахстан захлестнули протесты. Астана наступает на грабли январских событий

Казахстан снова сотрясают массовые митинги и забастовками, которые начались в нефтедобывающем западном регионе страны. Поводом для протестов послужил массовый арест во вторник делегации уволенных нефтяников, которые поехали в Астану добиваться правды у чиновников Минэнерго.

Всё началось с того, что в начале апреля несколько сот рабочих подрядной организации «Берали Мангистау Company» устроили в городе Жанаозене Мангистауской области круглосуточную сидячую акцию протеста у офиса государственной компании «Озенмунайгаз», входящей в состав национальной корпорации «КазМунайГаз» (аналог «Газпрома»).

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Дело в том, что они все разом лишились работы после того, как их сервисное частное предприятие проиграло тендер на проведение необходимых работ.

В связи с этим уволенные рабочие потребовали включить их всех в состав именно государственной компании «Озенмунайгаз», повторив прежние заявления бастовавших нефтяников в 2021 и 2022 годах о необходимости отмены результатов оптимизации производства и приватизации вспомогательных предприятий с возвращением их коллективов обратно.

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Фактически на деле это означает требование национализации, так как в результате «реформ», проведённых за десять минувших лет западным менеджментом квазигосудасрвтенных компаний, десятки тысяч рабочих оказались в многочисленных частных ТОО, потеряв в социальном пакете и заработках.

И тут протестующие не сказали ничего нового, а к ним сразу же присоединились сотни простых безработных, которые митинговали многие месяцы в прошлом году в Жанаозене, настаивая на трудоустройстве, а уже в конце марта этого года даже перекрывали дороги на нефтепромыслы в соседнем городе Жетыбае.

То есть регион лихорадило уже давно, а новые забастовки с аналогичными требованиями начались еще с 2 января, как раз в годовщину известных январских выступлений, которые тогда стартовали в этой области.

Не добившись ничего от местных властей и руководства «Озенмунайгаза», уволенные нефтяники направили свою делегацию в количестве 80 человек в Астану на переговоры с чиновниками министерства энергетики РК. Прибыв в понедельник 10 апреля в столицу, ходоки расположились на ночлег прямо у стен ведомства, призывая обсудить их требования с ведущими топ-менеджерами «КазМунайГаза».

На следующий день 11 апреля состоялись переговоры, которые закончились ничем, так как управляющие национальной корпорации и чиновники Минэнерго, являющиеся сторонниками неолиберальной концепции, не могли допустить фактической национализации и принятия в свой состав целого коллектива подрядной организации. По их мнению, это вызвало бы цепную реакцию.

Тем болеечто правительство и до этого в прошлом году фактически отвергло требование бастовавших несколько месяцев бурильщиков ТОО «Бургылау» по пересмотру итогов приватизации их стратегического предприятия, уплывшего в частные руки к иностранным инвесторам.

В итоге в правительстве дали команду к вечеру того же дня арестовать всех участников сидячей акции у здания министерства, что и было сделано сотрудниками СОБРа без всяких церемоний.

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На видеокадрах, распространённых в социальных сетях видно, что задержание было ничем не мотивировано, так как нефтяники не нарушали общественный порядок, а просто стояли или сидели возле одного из многочисленных подъездов Минэнерго.

Аналогичный случай уже имел место летом 2021 года еще в «назарбаевскую эпоху», когда делегация другого бастовавшего коллектива ТОО «Кезби» из Жанаозена также в течение недели сидела у зданий Минэнерго и «КазМунайГаза», но их тогда никто не арестовывал. В итоге прежние госслужащие и управляющие пошли на ряд уступок, но большая группа активистов всё же была уволена за участие в незаконной стачке, а затем трудоустроена в частную компанию «Берали Мангистау Company», которая как раз сейчас практически и перестала существовать.

Повторить удачный опыт протестующим нефтяникам не удалось, но массовым задержанием в столице власти сами спровоцировали мощный протест, который тут же начался в Жанаозене и Мангистауской области. Собственно, такой результат следовало ожидать и только идиот этого мог не предвидеть.

При этом почва для митингов уже была удобрена повышением цен на ГСМ, которая лживо объяснялась тем же Минэнерго якобы вывозом бензина и солярки в Россию и соседние страны, хотя правительство ввело запрет на это еще 20 января. Всем в очередной раз стало ясно, что повысился вовсе не государственный акциз для пополнения бюджета, а лишь прибыль монополистов и компаний прокладок, связанных до сих пор с членами семьи бывшего Елбасы, а именно его средним зятем Тимуром Кулибаевым.

Подобную версию о «разграблении» Казахстана со стороны злобных соседей, имея ввиду Москву, преподал в национал-патриотических тонах и президент Касым-Жомарт Токаев, заявивший в парламенте 29 марта о необходимости повышения цен:

«Низкие тарифы и низкие цены негативно влияют на нашу экономику. Все выделенные субсидии будут потрачены впустую на соседние страны. Как бы сложно это ни было, эту проблему нужно решать».

Практически эта полная калька тех процессов, с которых начинались январские выступления прошлого года, так как тогда спусковым крючком для митингов и забастовок стало многократное повышение цен на сжиженный газ, а теперь триггером недовольства стала продовольственная инфляция и рост стоимости ГСМ. И даже «патриотическая» пилюля тут уже не помогла.

Сразу же после задержания в Астане делегации забастовали рабочие десятков предприятий, которые выдвигали ранее такие же требования к правительству, а также заявили о своём протесте нефтяники основного производства на нефтепромыслах в Мангистауской области, в том числе с участием иностранного капитала. Все они настаивали на немедленном освобождении своих товарищей.

А вечером начался и ночью продолжился массовый митинг жителей Жанаозена. По словам очевидцев, в акции приняло участие тысячи людей. До самого утра жители отказывались расходиться и не верили в сообщения о том, что задержанных отпустили. И действительно, ночью вся делегация находилась еще в здании местной полиции в Астане.

Но поражает сам размах забастовок, которые сейчас могут перекинуться и на соседние регионы, так как уже пошли первые сообщения о протестах. Тем более что накопилось жгучее недовольство в отношении иностранных менеджеров и западных компаний, которые активно подавали в суды на рабочих и занимались антипрофсоюзной деятельностью.

Так, например, подрядная организация американской компании Chevron подала в суд на 69 рабочих активистов за участие в незаконной забастовке на месторождении Тенгиз 11 февраля.

И таких случаев множество. Плюс ни одно социальное и экономическое требование рабочих и безработных, которые выдвигались в январе прошлого года в момент всеобщей забастовки, кроме снижения цены на сжиженный газ, не было выполнено ни правительством, ни президентом, а значит все противоречия и недовольство нищающих масс остались и нашли сейчас выход через новые акции протеста.

Тем более не факт, если даже власти освободят всех задержанных и пойдут сейчас на ряд уступок уволенным нефтяникам, что всё сразу успокоится. Ведь уже на ночном митинге в Жанаозене в выступлениях речь пошла о трудоустройстве всех безработных, а требования протестующих заметно выросли.

В частности, люди заговорили о земле, которая попала в руки латифундистов, о том, что в нефтедобывающей отрасли хозяйничают иностранные корпорации и что необходимо отказаться от частных компаний и все сервисные предприятия включить в состав государственной корпорации «КазМунайГаз». Как и в прошлый раз может оказаться, что меры властей будут запоздалыми и не отвечающими потребностям момента.

Правда мало, кто еще знает, что правительство вместе с Советом по реформам при президенте, возглавляемым бывшим главой Европейского банка реконструкции и развития и британским финансистом Сумой Чакрабарти, наметили план тотальной приватизации и тот же «КазМунайГаз», как и «Озенмунайгаз», попросту попадут в частные руки, а требование отмены результатов оптимизации и приватизации вспомогательных предприятий потеряет всякий смысл.

В этом и заключается главное противоречие, когда снизу массы требуют национализации и социализации производства, пересмотра контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции с иностранцами, а правящий класс и правительство думают о дальнейшем углублении рыночных реформ и полном разгосударствлении добывающей промышленности в интересах американских, британских и европейских корпораций.

Поэтому обострение массовой борьбы против колониального гнёта и вывозной модели капитализма в данных условиях просто неизбежно. Даже если сейчас удастся заморозить социальный конфликт, он снова прорвётся в другое время и в другом месте.

Сейчас Казахстан расплачивается за 32 года неолиберальных рыночных реформ, проведенных Назарбаевым, когда 70% всего добывающего сектора попало в руки западного капитала, а вся советская перерабатывающая промышленность и львиная доля сельского хозяйства были уничтожены.

К тому же многие месторождения в Мангистауской области уже угасающие и регион лет через 10 станет зоной сплошной безработицы.

Астана, игнорируя интересы низов и жителей западных регионов страны в ситуации кризиса государственного управления и социокультурной деградации вообще рискует столкнуться не с мифическим «русским сепаратизмом», а уже с настоящими лозунгами отделения. Так и до полного развала докатиться не долго.