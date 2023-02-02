Казахстан закрывает торговое представительство в России. Что за этим стоит

В первый день февраля прошла информация о предстоящем закрытии торгового представительства Казахстана в России, что наводит на неутешительные мысли. Это очередной манёвр Астаны с целью понравиться Западу.

Официально казахстанские власти утверждают, что всё замечательно, и нет никаких проблем, так как, оказывается, сам проект документа о ликвидации торгового представительства в России выставлен на широкое обсуждение гражданами на портале открытых нормативно-правовых актов еще две недели назад. Да и сама эта структура, по заверениям чиновников, устарела как вчерашний день, так как нормативы и соглашения в рамках заключённого Евразийского экономического союза абсолютно всё регламентируют.

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Ответственные государственные служащие из Минторговли даже поспешили разместить официальное сообщение, видимо, для успокоения общественности и Москвы:

«Данное решение не потребует денонсации межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом».

Сотрудников, работавших в торгпредстве, распределят по различным дипломатическим представительствам по всему миру, а выполнять их функции будут отдельные работники посольства РК в РФ. Казалось бы, на этом можно поставить точку и закрыть обсуждение тематики, так как она якобы по утверждениям из Астаны яйца выеденного не стоит.

Но не всё так просто, как кажется. Дело в том, что такая формальная процедура, ранее почему-то не требовавшаяся, произведена именно сейчас – и в рамках той пропагандисткой кампании как внутри страны, так и за рубежом, которая ведёт казахстанская власть по отношению к России – и в рамках тех заявлений, которые делали глава дипломатического ведомства Мухтар Тлеуберди, ратующий за сближение с США и ЕС, а также сам президент Касым-ЖомартТокаев.

Так, еще 26 декабря прошло года министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в эфире японского телеканала NHK уже говорил следующее:

«Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией».

Этим шагом Акорда (администрация президента РК) как бы демонстрирует Вашингтону свои намерения следовать тем рекомендациям, которые давал в сентябре прошлого года в Нью-Йорке на Генассамблее ООН глава Госдепа Тони Блинкен во время встречи с главами дипломатических ведомств стран Центральной Азии в формате «С5+1».

После этого уже была ликвидация представительств и филиалов российских банков в РК, отказ от совместных платёжных систем, создание препонов для российских дальнобойщиков, занимающихся реэкспортом, отказ от поставок важных стратегических материалов для металлургических компаний, связанных с ВПК РФ. Поэтому на этом фоне ликвидация торгпредства уже не выглядит чем-то удивительным или неожиданным.

Такого же мнения придерживается и зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, прокомментировавший данную новость следующим образом:

«Я думаю, что Казахстан маневрирует. Это его поведение было и до начала специальной военной операции. Связано оно с желанием сохранить связи со странами, которые сегодня вовлечены в санкционный режим. Скорее всего, это решение о закрытии торгового представительства связано с этим».

Допускаю, что это вообще прямая директива из Белого дома, которую казахстанские приказчики просто обязаны выполнить.

Ведь и все действия в финансовой и экономической сферах, казахстанское правительство, находящееся под внешним управлением, осуществляет под строгим контролем Вашингтона. То есть, надо рассматривать Казахстан не как суверенную страну, а как корпорацию по хищнической добыче полезных ископаемых, на 80% принадлежащей Западу.

Так, например, произошло в конце прошлого года, когда Вашингтон разрешил Казахстану вновь запустить российскую платёжную систему «Мир», но не в порыве альтруизма, а с целью установления канала финансирования и поддержки российской оппозиции как на родине, так и на территории стран СНГ, в том числе и в РК.

Для самого Вашингтона этот шаг абсолютно не опасный, так как все транзакции казахстанских банков через систему «Мир» будут проходить под полным контролем американцев, перед которыми будут отчитываться местные клерки. Поэтому лица, находящиеся под санкциями, не смогут ею воспользоваться в РК.

Кроме этого, есть еще и другой фактор, который учитывают в Вашингтоне. Видимо, в Белом доме пока не выгоден резкий разрыв и выход Астаны из ЕАЭС и ОДКБ, так как это поставило бы Казахстан в положение между молотом и наковальней, когда одновременно Россия и Китай в этом случае могли бы применить все виды экономического и информационного воздействия на правящую элиту и республику в целом.

И наоборот, выгодно иметь РК в составе этих интеграционных объединений в качестве эдакого шаткого звена, которое еще и тормозило бы все интеграционные процессы и саботировало бы многие решения в рамках данных организаций и проводило агитацию за «тюркский мир» в регионе. Как мы видим, это и происходит постоянно и чуть ли не каждый день.

То, что казахстанское руководство не рвёт открыто с Москвой связано еще и с тем, что действительно для Астаны жизненно важна торговля с Россией, и заменить они её не могут. Так товарооборот, составил на конец прошлого года 22 миллиарда 200 миллионов долларов, что дало прибавку в 5%. И в основном РК импортирует продукцию машиностроения, а также продовольствие.

Но с тем же Китаем рост составил – 34,9%, а с со странами Запада вообще значительную величину за счёт увеличения казахстанского экспорта. Так, в Италию поставлено добытого сырья на 78,1%, в Испанию на 45,9%, а в Южную Корею аж на 161,7%. И такой рост напрямую связан с замещением на этих рынках российского сырья. Как известно в декабре уже поставлены первые партии казахстанской нефти в ФРГ через территорию РФ.

То есть и в этой сфере Астана поступает как типичный штрейкбрехер, желая получить сливки за счёт изоляции и выталкивания России из европейского рынка, когда зависимость казахстанской сырьевой экономики от Запада от этого только увеличилась.

Внутри же самого Казахстана как прозападные, так и провластные СМИ ведут усиленную пропаганду против российских компаний и российской продукции. Вот, что, например, пишет филиал американского радио «Свобода» («Азаттык»):

«В соцсетях набирают обороты жалобы казахстанцев на засилье продуктов и товаров из России. «Покупал средство для мытья посуды. Все – сплошь российское. Нашел наше, но искать пришлось нереально долго. Кстати, наше дешевле, а состав один и тот же. Взял наше. Читайте этикетки! Не берите товары, где указан производитель Россия! Не спонсируйте своими деньгами войну!», – написал пользователь Facebook Куаныш Актай. Многие казахстанцы поддержали автора публикации. «Давно не покупаю российское», «Реально проверяю штрихкод», «Мы уже несколько лет по мере возможности стараемся не покупать российские товары», – приводит вражеское СМИ антироссийские сообщения.

Другое издание Ratel.kz, которое многие связывали в Казахстане с назарбаевскими спецслужбами, вообще начало кампанию по переносу ответственности за случившийся энергетический и коммунальный коллапс с казахстанских олигархов и правительства на российские компании и предпринимателей.

Так, главный редактор издания Марат Асипов даже опубликовал материал под громким заглавием: «Как российские бизнесмены выкачивают деньги из бюджета Казахстана и карманов его граждан».

Главными врагами страны и народа выставляются не компании прокладки и монополисты, принадлежавшие друзьям и родственникам Назарбаева, не правительство РК, продавшее в частные руки ТЭЦ и энергетику, что привело к их деградации и разрушению, а теперь и повышение тарифов для населения. Виновниками названы действия некоторых российских бизнесменов, владеющих, к примеру, угольными разрезами и поставляющими по завышенной цене уголь Экибастузской ТЭЦ.

Таким образом создаётся сознательно враждебный образ России, а вместе с ней и русских, давно выставляемых национал-патриотической прослойкой «пятой колонной». Поэтому для внутреннего пользования закрытие торгпредства РК в РФ должно пойти на «ура» для этой публики, на которую и опирается нынешняя власть, выстраивающая моноэтническое государство.