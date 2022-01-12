Казахстанские политологи: «Токаев показал, что за ним стоит Путин»

12.01.2022  13:27 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, ОДКБ, Политика, Россия, Средняя Азия


Во время последних массовых беспорядков в Казахстане молниеносный ввод миротворцев ОДКБ стал переломным моментом.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают опрошенные «Коммерсантом» казахстанские политические эксперты.

Во время последних массовых беспорядков в Казахстане молниеносный ввод миротворцев ОДКБ стал переломным моментом....

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Так, по словам политолога Досыма Сатпаева, последние события в стране – это «результат внутриэлитных склок».

«Внутриэлитный раскол представляет большую угрозу, чем оппозиция и протесты», — полагает эксперт.

Он убежден, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал ОДКБ, во-первых, из-за недоверия казахстанским силовикам, а во-вторых, чтобы продемонстрировать: «Если что — за мной Путин».

В свою очередь директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев считает подключение ОДКБ критически важным.

«И президент, и госсекретарь неоднократно повторяли, что нас от захвата шести областных центров и Алматы, а в дальнейшем наступления на столицу спасло только молниеносное решение ОДКБ, и прежде всего Владимира Путина о предоставлении военной помощи. Счет шел буквально на часы и минуты. И это стало переломным моментом. Это не просто союзничество — это реальная дружба. И те, кто опасался, что это будет акт определенной российской экспансии или оккупации, через две недели после того, как будут выведены войска ОДКБ, убедятся в обратном», — отметил Ошакбаев.

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