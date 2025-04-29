Казахстанский дипломат: «Если поддержим Украину, Россия нам перекроет выходы»

Михаил Рябов.  
29.04.2025 12:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Украина


Общество в Казахстане расколото из-за Украины, причем, позиция поддерживающих Киев становится все более агрессивной.

Об этом в эфире «Евразия 24» заявил отставной казахский дипломат Казбек Бейсебаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Общество в Казахстане расколото из-за Украины, причем, позиция поддерживающих Киев становится все более агрессивной....

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Выступающий напомнил о недавней атаке дронов ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Украинский дрон повредил станцию КТК, по которой проходит нефть Казахстана, получает казахстанский бюджет доходы… Там не один миллион долларов, а сотни.

И один из депутатов сказал: «Это ничего, это нормально». Ну как? Есть же национальные интересы! Как мы объясним, когда будет снижение объемов на КТК. Последствия удара мы ощутим через полгода, когда начнется выплата налогов. Если, условно говоря, раньше платили 500 млн долларов, а заплатят 100. Столько денег недополучит бюджет. И в этих условиях у некоторых активная проукраинская позиция», – сказал дипломат.

Он объяснил, почему Казахстан вынужден лавировать в условиях СВО.

«Если мы поддержим ту сторону, то Россия нам перекроет выходы, в том числе КТК закроет. А мы откуда берем электроэнергию? Сельхозпродукцию мы не выращиваем, а у них покупаем. Кто нам будет строить электростанции?» – сказал Бейсебаев.

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