Казахстанский политолог: Теперь судьба окружения Назарбаева будет согласовываться с Кремлем».

11.01.2022  10:23 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия


В нынешней ситуации Россия становится гарантом как для нынешнего президента Казахстана, так и для его предшественника.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный казахстанский политолог, директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, напомнивший, что открытые внутриэлитные конфликты в Казахстане уже были.

В нынешней ситуации Россия становится гарантом как для нынешнего президента Казахстана, так и для...

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«Ту же Даригу тоже сняли с поста спикера сената, избавлялись и от других приближенных, которых в определенный момент воспринимали чуть ли не как преемников. Но надо понимать, что сейчас ситуация вышла из-под контроля до такой степени, что гарантом для первого, да и второго президента является Россия. Это тоже немаловажный фактор, поэтому думаю, что вопросы судьбы ближайшего окружения Назарбаева будут согласовываться с Кремлем», – сказал Саптаев «Коммерсанту».

В свою очередь директору информационного агентства «Фергана» Даниил Кислов убежден, что последние события в Казахстане — это результат войны кланов, которым, впрочем, невыгодно дальнейшее разрастание конфликта.

«Семья Назарбаева, которая включает в себя сотни человек вместе со всеми женами, детьми и племянниками, будет держаться за свои позиции до последнего. Токаеву, в свою очередь, тоже невыгодно полностью развенчивать культ елбасы — в таком случае он тоже лишится статуса преемника, а значит, власть в целом утратит сакральность, и ей будут смелее предъявлять всевозможные претензии», – считает Кислов.

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