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Казаки Бурятии провели 12-й республиканский фестиваль культуры «Забайкал, наш славный батюшка», который состоялся в историко-культурном квартале села Сужа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

Мероприятие посетили сотни людей из Бичурского, Джидинского, Иволгинского Кабанского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тункинского районов, а также города Улан-Удэ. Организаторы реконструировали традиционное подворье, презентовали старинные блюда, сувениры и предметы старого быта.

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Казаки также провели мастер-классы по владению шашкой, плетению из лозы и изготовлению гребешков. Кульминацией фестиваля стали соревнования по метанию на скаку пики, стрельбы с коня из пневматического ружья и рубки лозы. Победителям вручили памятные награды.

После начала специальной военной операции России на Украине казачье сословье подверглось критике общественности. Эксперты отмечают, что российские казаки близки к утрате статуса воинов. Они устраивают традиционные фестивали, охраняют храмы, уничтожают дикорастущую коноплю и ловят крокодилов.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ранее призвал региональные общины сформировать отряды для отправки на Донбасс. По его словам, в стране находится более 150 тысяч реестровых казаков, которые имею необходимый опыт для защиты мирных жителей Донбасса, однако в настоящее время на фронте присутствуют лишь пять тысяч бойцов.