Казаки из Армавира стали участниками реконструкции битвы времен ВОВ

31.08.2022  15:39 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Дзен, История, Общество, Россия, Спецоперация


Представители Армавирского районного казачьего общества (АРКО) стали участниками военно-исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны в Ростовской области. Об этом сообщили в официальной группе общины.

Мероприятие состоялось на базе музейного комплекса «Самбекские высоты» и парка «Патриот». Организаторы решили воспроизвести прорыв Миус-фронта на одноименной реке.

Представители Армавирского районного казачьего общества (АРКО) стали участниками военно-исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны...

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«В реконструкции участвовало несколько десятков военно-исторических клубов и около 300 специалистов, среди которых оказались казаки Армавирского районного казачьего общества», — говорится в сообщении.

Согласно историческим данным, на этом участке фронта немцы бросили в контратаку танковые части с сотнями самоходок и свежие резервы, выдернутые с других участков. Командованию войск Красной армии пришлось бросить в бой всех, кто мог держать в руках оружие, включая охрану тыла, пожилых ездовых в годах, связистов и бойцов-разведчиков. В итоге им удалось отбить атаку, оттеснить врага и продавить линию обороны противника.

Участие в военно-исторической реконструкции вызывает восторг и восхищение среди не только гостей, но и самих организаторов. Что касается появления казаков на поле боя, то это напоминает, как их предки действительно сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. Правда о современной казачьей общине такого не скажешь.

Специальная военная операция России на Украине длится более шести месяцев, а добровольцев среди казаков не превышает нескольких десятков. Вместо того чтобы вписать свои имена в историю, они предпочитают устраивать культурные мероприятия, соревнования по рубке шашкой и участвовать в реконструкциях боевых действий времен ВОВ.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ранее напомним, что в России на госслужбе находится 165 тысяч реестровых казаков, имеющих боевые навыки. В ходе очередного заседания он обратился к руководству региональных общин с просьбой мобилизоваться для защиты мирного населения ЛДНР. В Центральном казачьем войске нашлось всего 27 человека, которые записались в добровольцы и поехали на фронт. Это указывает на то, что на призыв предводителя общины отреагировали без особого энтузиазма.

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