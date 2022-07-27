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Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» примет фестиваль казачьей культуры «Братина» с 13 по 14 августа.

Участвуют в нем делегации из множества регионов России.

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«Фестиваль является одной из форм возрождения казачества, его культуры и обычаев, массового привлечения граждан к казачьему движению. Плюс ко всему — это площадка, где мы обмениваемся мнениями, как в Сибири казаки жили, как они живут сейчас, как развиваются. Это важно и значимо для такого большого пласта казачьей культуры и коллективов, которые почитают казачьи традиции», — рассказала директор Иркутского областного Дома народного творчества Людмила Герда.

В программу входят различные мастер-классы и гала-концерт. Также состоится собрание Иркутского войскового казачьего общества, участие в нем примет всероссийский атаман Николай Долуда.

Таким образом, казаки в очередной раз демонстрируют желание возрождать свою культуру через фестивали, а не через исполнение прямого предназначения некогда существовавшего военного сословия. Особое недоумение подобные концерты вызывают на фоне продолжающейся спецоперации по защите населения Донбасса.

Оправдать свое название решились лишь около пяти тысяч российских казаков из двух миллионов: они выполняют задачи как на передовой, так и в тылу освобожденных территорий. Другие их товарищи по общине остаются дома, заявляя о важности древних воинских традиций, но не следуя им.