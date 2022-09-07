Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более 20 казаков из разных городов России стали участниками фестиваля казачьей воинской культуры «Казарла», который состоялся в Пензенской области.

Организаторами выступили представители регионального отделения Федерации рубки шашкой при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Гости мероприятия смогли увидеть соревнования по рубке шашкой, конные выступления, стрельбу из лука и страйкбольного оружия, а также метание ножей. Судьи в свою очередь внимательно следили за тем, насколько метко и сильно попадали по мишеням претенденты на победу.

Более четырех часов 22 казака показывали боевые навыки. В частности, рубили шашками прутья лозы и пластиковые бутылки с водой стоя на земле и скача на лошадях. Тройку лидеров ждали заветные трофеи – темляки разных цветов.

«Темляк — это плетеный тонкий кожаный ремень, который надевается на кисть руки с одной стороны и на рукоять шашки с другой. В пылу боя этот ремень помогает не потерять клинок и, даже если казаку нужно быстро выхватить револьвер, клинок останется надежно закреплен на запястье», — объяснил глава пензенского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» Денис Оськин.

Примечательно, что цвет трофейной пряжки указывает на статус казака. Белый темляк вручается победителю на первых соревнованиях, затем желтый, красный, зеленый, коричневый и синий соответственно. Черный кожаный ремень достается мастеру седьмого уровня.

Участие и победа в состязаниях по рубке шашкой достойно уважения. Каждый из 22 казаков проявил профессиональные боевые навыки на площадке фестиваля, однако пора вновь послужить Родине. В частности, помочь в реализации специальной военной операции РФ на Украине, которая направлена не только на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, но и государственных границ России.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ранее рассказал о 165 тысячах реестровых казаков, которые состоят на госслужбе. Они имеют необходимый опыт и подготовку для участия в СВО.

Предводитель также обратился к руководству региональных общин с просьбой мобилизоваться для отправки в Донбасс. Однако на его призыв отреагировали без особого рвения. В Центральном казачьем войске нашлось лишь 27 человек, которые записались в добровольцы и поехали в ЛДНР.