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Жители Пятигорская стали свидетелями проведения Всероссийского молодежного форума «Машук-2022».

Организаторами выступили ставропольские казаки, которые познакомили участников и гостей с особенностями культуры.

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На площадке мероприятия установили казачий курень (традиционное жилище воинов) и открыли мультимедийный музей истории. Посетителям также предложили посмотреть фильм «Казаки на фронте». Кинокартина рассказывает о подвигах воинского сословия в 1941 году. Тогда их предки дали отпор наступающим силам нацистской Германии на подступах к Москве.

Организаторы также внесли в программу несколько мастер-классов для гостей форума. Казаки из села Подлужное Изобильненского округа показали элементы фланкировки шашкой и нагайкой.

Проведение Всероссийского молодежного форума «Машук-2022» состоялось на фоне критики казачьей общины, которое в последнее время отдает предпочтение участию в культурных мероприятия, нежели выполнению прямых обязанностей.

Начало спецоперации РФ на Украине практически никак не повлияло на повседневный быт реестровых казаков. Они продолжили показывать военные фильмы про события 1941 года и мастер-классы по обращению с шашкой.

Стоит отметить, что лишь малая часть представителей воинского сословия записалась в добровольцы и отправилась в Донбасс ради помощи в реализации СВО. Ярким примером может послужить Центральное казачье войско, в котором нашлись лишь 27 человек, готовых отправиться на фронт.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ранее напомнил, что в России проживают по меньшей мере 165 тысяч реестровых казаков, способных обеспечить безопасность мирных жителей в ЛДНР. Он призвал региональные общины мобилизоваться и выполнить долг перед Родиной.