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Представители Изобильненского районного казачьего общества (ИРКО) приняли участие во Всероссийском форуме «Машук», который состоялся в Пятигорске. Они привезли мобильный мультимедийный музей истории, сообщает правительство Ставропольского края.

Гости масштабного мероприятия смогли посмотреть такие фильмы, как «Казаки на фронте» или «Реконструированные обряды казаков Юга России». Первая картина о начале Великой Отечественной войны, когда более 100 тысяч казаков вошли в регулярные войска Красной Армии и добровольческие отряды для противостояния врагу. Вторая — про культуру общины.

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Все желающие также получили возможность поучаствовать в виртуальном соревновании по рубке шашкой. Им надевали VR-очки и они погружались в искусственно созданное состязание.

Создатель школы самобытной староизобильненской глиняной игрушки Елена Курова провела мастер-класс по лепке в настоящем казачьем курене. Гости смогли самолично создать фигурки и приукрасить их.

В настоящий момент казачий курень демонтируется и возвращается в город Изобильный. Атаман ИРКО Антон Трушев заявил, что на полях форума получил несколько предложений по продлению выставки, но уже в других городах Ставрополья и ближайших республиках.

Знакомство жителей Ставрополья с казачеством является важной составляющей в отношении сохранения культуры. Однако в нынешних условиях войско имеет возможность вписать себя в историю.

Специальная военная операция РФ на Украине длится более шести месяцев. Вместо того чтобы отправиться в Донбасс казаки предпочитают устраивать выставки и показывать военно-патриотические фильмы о дедах и прадедах, сражающихся ради защиты Родины во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что в России на госслужбе находится 165 тысяч реестровых казаков, имеющих необходимые навыки для участия в боевых действиях. Такие данные привел атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Он также призвал руководство региональных общин мобилизоваться для защиты мирного населения ЛДНР, однако на его просьбу отреагировали без энтузиазма. Всего 27 человек из Центрального казачьего войска записались в добровольцы и отправились на фронт.