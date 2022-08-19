Казаки устроили соревнования по рубке шашкой и фланкировке на чемпионате Сибири в Енисейске

19.08.2022  14:43 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


Енисейск принял чемпионат Сибири по рубке шашкой и боевой фланкировке, приуроченный к 105-летию создания Енисейского казачьего войска.

Мероприятие началось с концерта красноярских творческих коллективов, торжественного построения и молитвы. Чемпионат состоял из трех этапов, по завершении которых участники были награждены холодным оружием, медалями и грамотами.

Енисейск принял чемпионат Сибири по рубке шашкой и боевой фланкировке, приуроченный к 105-летию создания...

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К сожалению, казаки продолжают увлеченно демонстрировать свои навыки владения шашкой исключительно на соревнованиях, игнорируя в своем подавляющем большинстве историческую суть военного сословия. Лишь малая часть представителей казачьего сообщества участвует сейчас в боевых действиях по защите Донбасса.

И это при условии, что на протяжении последних восьми лет атаманы не раз жаловались на невозможность поехать на фронт из-за «отсутствия политической воли». Сейчас, когда все возможности для этого есть, казаки бездействуют.

Подобная ситуация ранее уже вызвала критику со стороны всероссийского атамана Николая Долуды, который уже поставил под сомнение смысл возрождения казачества.

Также в начале июля верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов призвал своих товарищей пройти мобилизацию и присоединиться к освободителям Донбасса ради приближения общей победы.

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