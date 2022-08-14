В Забайкальском крае казачьи отряды за год свыше 30 раз выехали на патрулирование улиц Читы для охраны общественного порядка. В большинстве случаев воины помогали обеспечивать безопасность на общественно-массовых мероприятиях, например, празднованиях и выборах.

О деятельности народной дружины в Чите на совещании регионального правительства с представителями забайкальского казачества отчитался командир формирования Григорий Родионов. По его словам, казаки отправляются в патрули на своих машинах, каждый такой выезд длится четыре часа до смены следующей командой. При этом, отметил он, численность групп дружинников из-за проблем с финансированием сократилась с 16 до 6 человек.

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Если в публикации не допущена ошибка и речь идет не о 16 и 6 тысячах соответственно, а лишь о малой группе казаков, то освещение такого «серьезного вопроса» на уровне местного правительства выглядит по меньшей мере странно. При этом остается непонятным, зачем привлекать к охране общественного порядка казаков, полномочия которых вряд ли прописаны в законодательстве так же четко, как у обычных силовых структур вроде МВД.

Однако казачьи отряды были бы очень кстати в освобожденных городах Донбасса и Украины, где после окончания столкновений зачастую царит разруха. Традиционная тактика действий воинов сословия в бою не позволяет им эффективно сражаться бок о бок с регулярной армией, обученной и экипированной в соответствии с реалиями современных конфликтов. Но казаки могут оказать неоценимую помощь союзным войскам, занимаясь обеспечением порядка на прифронтовых территориях, патрулируя города и села в поисках украинских диверсантов. Охрану безопасности они уже осуществляли в 2014 году на территории Крыма, такие же обязанности могли бы взять на себя и сейчас.

Но по каким-то причинам казаки забыли о том, что в течение восьми лет войны в Донбассе сокрушались о невозможности туда поехать из-за «отсутствия политической воли». Когда же та самая «воля» дала им шанс вступить в ряды союзников, борющихся с неонацистами, воины сословия резко изменили риторику. В Донбасс на фоне многочисленной и острой критики в адрес сословия уехало всего несколько тысяч человек. Кроме того, менее тысячи отправились на помощь пограничникам, защищать рубежи от украинских диверсантов.

Немало казаков и казачек сосредоточились на сборе и доставке гуманитарной помощи — благом деле, с которым столь же эффективно справляются гражданские организации. Доставлять эти грузы до передовой в основном приходится войскам, в то время как казачье охранение позволило бы армии не бросать лишние силы на сопровождение таких колонн.

Остальные же казаки, судя по всему, переквалифицировались в артистов — количество проводимых воинами фестивалей, празднований, занятий по прославлению своей истории и патриотическому воспитанию молодежи уже зашкаливает. На фоне вооруженного конфликта под боком у России эти мероприятия имеют весьма сомнительную ценность, причем финансируются они зачастую из бюджета. Если так пойдет и дальше, то в скором времени казачество окончательно превратится в ансамбль и перестанет быть сословием, каждый мужчина которого был в первую очередь бойцом.