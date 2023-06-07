Казаков: Цель теракта на ГЭС – скрыть катастрофу в ВСУ

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Главной целью подрыва Каховской ГЭС было отвлечение внимания мировой общественности от полностью провалившегося масштабного наступления ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из выводов, к которому пришли наши военные, что мотивом разрушения плотины Каховской ГЭС было замораживание военных действий ниже по течению Днепра, вплоть до его дельты, и это даёт возможность противнику снять некоторые силы с этого направления и перекинуть их на другие участки фронта, где будет направление основного удара. В этом есть логика, потому что сейчас для обеих сторон стало очень трудно форсировать Днепр по воде, и когда вода сойдёт тоже. Это если военная логика», – сказал Казаков.

Однако он подчеркнул, что главная цель теракта – это переключить внимание мировой общественности с провалившегося наступления ВСУ.

«В информационной логике – это переключение внимания. Противник здесь себе не изменяет, он считает, что он управляет информационным пространством не только Украины, но и России. Потому что, если нужно, то они совершают теракт, и переключают внимание всего мира, всё информационное поле, на этот теракт, забывая обо всё остальном, особенно о своих поражениях. В данном случае попытки наступления по всему фронту были неуспешными, противник понёс огромные потери, что изначально и предполагалось. Он вылез из своих укрытий, пополз вперёд, и стал виден для нашей фронтовой авиации, которая отработала от души, и потери на периоде в одни сутки там тысячи, и ещё и огромное количество бронетехники. Но потом разрушение Каховской ГЭС, и все забыли, что эти попытки захлебнулись», – добавил экс-советник главы ДНР.