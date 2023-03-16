Казаков: «Контрудар ВСУ по Донецку – самый страшный сценарий»

Анализируя возможные направления основных ударов ВСУ, стоит просчитывать все варианты, учитывая негативный опыт на Харьковском направлении в сентябре.

Об этом в эфире НТВ заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали на опубликованной украинскими СМИ карте вероятные направления контрнаступления ВСУ.

«Возможный контрудар по Донецку, в случае, если они смогут скрытно накопить резервы, вообще, с марта прошлого года представлялся мне самой страшной картиной мира. Тогда они могли это сделать. Сейчас у них гораздо меньше возможностей, но они в Харькове в сентябре тоже смогли скрытно накопить резервы. Это самое страшное, что может нас ждать», – сказал Казаков.

Также он проанализировал другие направления.

«Если через Угледар на Волноваху, то это попытка выйти на Мариуполь – это бессмысленный удар, это чисто пиаровское наступление, потому что там они и кончатся все. В этом смысле более прав Владимир (Рогов, член главного совета администрации Запорожской области – ред.), тут этой стрелочки нет, а должна. Это по левому берегу Днепра – Токмак, Мелитополь, Бердянск.

Что касается Херсона – они зря там танки рисуют. Да, они действительно на Правый берег завозят специальную технику по созданию временных переправ (кстати, хорошая техника, западная). Но она не поможет им переправиться через Днепр. Поэтому – да, это всё вероятности», – объяснил политтехнолог.