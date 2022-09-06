Казаков: На Украине задействована технология создания нелепых ожиданий

Новости Украины

Россия не будет оккупировать Украину, она включит ее в свой состав.

Об этом в эфире ток-шоу «Место встречи» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Казакова, на всех освобожденных территориях должен будет пройти референдум о вхождении в состав России. При этом ни сроки освобождения, ни дата референдума не определена, а все, что опубликовано в СМИ – это навязанные западной пропагандой сценарии.

«Это же технология, отработанная не сегодня и не вчера, и за время конфликта не раз применяемая. Например, газета New York Times пишет, что русские вторгнутся на Украину и через три дня будут в Киеве. Через три дня русских в Киеве нет, потому что и не собирались, и до сих пор они гремят о том, а главное, что и наши начали: «А чего это мы не в Киеве». Это технология создания нелепых ожиданий, которые не состоятся, и приводят к разным настроениями – у кого-то паника, у кого-то радость. Теперь они назначают освобождение Донецкой народной республики к 15 сентября. У нас сроки никто не выставляет, поэтому мы освободим тогда, когда освободим, 16-го знаете, что там начнется? «Они не смогли, они ничего не могут, импотенты». То же самое с референдумом. Они назначили нам дату нашего референдума», – сказал экс-советник главы ДНР.

«В этих конкретных обстоятельствах, если какой-то регион, даже не весь регион – не важно, находится под нашим контролем и мы в силах обеспечить безопасность, референдум надо проводить, потому что это абсолютно необратимый шаг. Это будут отдельные районы запорожской области, где так же, как проводился референдум в ДНР и ЛНР, на основании которого мы его признали, хотя только часть территории была под контролем», – заявил Казаков.

Также эксперт предположил, что Украина как государство не сохранит свою независимость:

«24 февраля наш Верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем оккупировать Украину. Мы ее не будем оккупировать… Оккупированная Украина – это, ключевое слово, Украина, и она нами оккупирована, тогда мы туда вводим оккупационный корпус, оккупационную администрацию и прочее. Мы не будем ее оккупировать, Украина станет Россией, и это не оккупация. А для того, чтобы это не было оккупацией, нам нужно волеизъявление людей, которые хотят присоединиться».