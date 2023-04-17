Казаков назвал главное направление наступления ВСУ

Анонсированное контрнаступление ВСУ может начаться сразу с нескольких направлений, чтобы развиться на одном из них или даже сомкнуться в одной точке.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверняка контрнаступление начнётся в нескольких местах одновременно, возможно, в четырёх. При этом три их удара станут, скорее всего, отвлекающими, а один либо изначально будет определён как основное направление удара, либо это решение будет принято оперативно, оценивая развитие. Где будет лучше получаться, там и будет основное направление развития, где нас удастся продавить, то и определят. Но мне всё больше и больше кажется, что в качестве цели они могут избрать Энергодар и ЗАЭС, потому что с военной точки зрения они могут нанести комбинированный удар. То есть та группировка, которая уже сейчас у них сосредоточена на левом берегу Днепра в районе Запорожья и Днепропетровска, по разным данным, там у них до двух корпусов. Если они просто будут двигаться вдоль берега, проламывая нашу оборону… у них по правую руку фланг будет прикрыт рекой Днепр, а за Днепром подконтрольная им территория, и, соответственно, на Правом берегу расположена дальнобойная артиллерия и РСЗО, включая «Хаймарсы». При этом они могут нанести отвлекающий удар как раз со стороны Орехово-Гуляйполе в сторону якобы Токмака и Мелитополя. Может быть ещё отвлекающий удар, скажем, в районе Угледара. Это будет сковывать наши возможности по переброске сил и средств на самое опасное направление. Нужно будет тоже держать, потому что удары с Угледара в сторону Волновахи тоже для нас очень опасны», – рассказал Казаков.

Следующим направлением эксперт назвал Херсонское.

«Ещё один удар тоже отвлекающий, но не факт, что не может быть не основной. Они могу всё-таки форсировать Днепр в районе Херсона, южнее или севернее. Они же не зря занимаются обмелением Днепра по всему каскаду электростанции, они могут действительно сделать Днепр гораздо меньшим, несмотря на половодье, и попытаться форсировать. Даже если они завяжут бои на нашем Левом берегу, мы не можем этого не учитывать, потому что тогда у них открывается направление на юг в сторону Крыма и на север – в сторону, опять же, ЗАЭС и Энергодара. То есть в этом смысле – это возможность встречных ударов. Основная группировка с севера в сторону Энергодара и ЗАЭС и с юга – при вероятном или возможном форсировании Днепра. И это при том, что с другого берега Каховского водохранилища может быть нанесён ещё и удар с реки. Несколько попыток десанта, которые можно считать разведкой боем, показывают, что у них есть для этого возможности, и бронированные катера, и подготовленные баржи, и всё это под прикрытием дальнобойной артиллерии и РСЗО. То есть они могут нанести ещё и третий удар в сторону Энергодара и ЗАЭС через Каховское водохранилище. Ну, и получается – с юга, с севера, с запада. И та группировка, которая может идти со стороны Орехово на Токмак, тоже может развернуться», – предположил политтехнолог.

По его словам, захват Энергодара и ЗАЭС будет означать для Киева тройной успех.

«То есть при такой концентрации сил и средств нам будет очень тяжело. А для них, с другой стороны, даже временное… хотя, нам будет очень трудно забирать это обратно, учитывая, что там атомная станция, и вести боевые действия на территории атомной станции – так себе удовольствие. А со стороны киевского режима, вы же прекрасно понимаете, что там они вообще, башня съехала давно, они могут и такое устроить. Если, например, им удастся занять Энергодар и взять под контроль ЗАЭС, это будет не только военная, это будет политическая победа. На этом можно заканчивать этот этап войны для них и переходить там к обороне. Кроме того, они снова отключат АЭС от нашей энергосистемы и подключат к своей энергосистеме – это ещё и экономический успех», – заключил Казаков.