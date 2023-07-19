Казаков: Подрыв Крымского моста – спецоперация Британии

Владимир Гладков.  
19.07.2023 13:38
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина


В отличие от США, Великобритания заинтересована в нестабильности всего европейского континента, который проще всего расшатывать через подогрев конфликта на Украине.

Об этом на канале «Перспектива» заявил бывший советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от США, Великобритания заинтересована в нестабильности всего европейского континента, который проще всего...

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«Вся история с Крымским мостом, я думаю, что и с подрывом аммиакапровода, о котором забыли все сегодня, а это не надо забывать, это история очень конкретной столицы, а внутри этой столицы очень конкретного квартала – Лондон Сити. Это исключительно британская история.

Американцам это не надо. Американцы поддерживали и сейчас начинают истерить, они поддерживали черноморскую продовольственную инициативу, потому что это был параметр устойчивости и управляемости в очень большом регионе – это весь Черноморский регион. Эта инициатива, которую нам подсунули с названием «зерновая сделка» – это был параметр управляемости. А для Штатов это свет в окошке», – сказал Казаков.

По его словам, больше всего американцы боятся интернационализации конфликта с Россией, когда он выйдет за пределы Украины, тогда как для Британии это идеальный вариант.

«А Киеву надо, чтобы он вышел за пределы, чтобы вовлечь других на своей стороне. Прибалтике надо, чтобы он вышел за границы Украины, потому что прибалты и украинцы думают, что за них будут воевать другие- не будут! Американцы не позволят.

Это исключительно британская игра, потому что Британия заинтересована и в повышении уровня эскалации – для британцев совсем другой приз, он противоречит интересам США. Британцам нужна полуразрушенная Европа, которую они могут контролировать, сделать своим ресурсом. А таран под эту Европу – Польша и Прибалтика, и естественно если Украина – это вообще счастье», – объяснил политтехнолог.

«Им не нужны ни заморозки, ни переговоры, и тем более им сегодня не нужна победа ни одной из сторон, им нужна война. И когда американцы начинают там что-то вякать про заморозку – они тут же раз и подрывают Крымский мост, заставляют Россию реагировать адекватно», – добавил Казаков.

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