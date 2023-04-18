Казаков придумал, как объяснять выгоду от медленного хода СВО
Пока продолжается конфликт на Украине, в России становятся необратимыми политические, экономические и социальные изменения, запущенные в начале СВО.
Об этом в своём видеоблоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперта попросили прокомментировать мнение, что России и Китаю сейчас невыгодно быстро заканчивать войну на Украине.
«Есть такая версия, причём мотивы у России и Китая разные. Мотив у России, эта версия, часто вызывает активное неприятие у наших людей, и каждый раз мы вспоминаем про то, что каждый день – это гибель наших ребят. Но, тем не менее, длительность СВО даёт нам возможность начавшиеся преобразования внутри России – экономические, политические, социальные, даёт время сделать их необратимыми. В одночасье это сделать нельзя ни в экономике, ни в образовании, ни в здравоохранении и в политике тоже.
Эти процессы запущены, но чтобы сделать их необратимыми, нам нужно время. И сейчас нам категорически нельзя мириться с Западом (у Запада тоже такого намерения нет)», – объяснил Казаков.
«Что касается Китая, тут другая история. Китаю действительно выгодно, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, потому что, чем дольше он длится на Украине, тем позже он начнётся в Китае. То есть, это дрейф, который уже начался из Северного Причерноморья в Южнокитайское море, основного театра военных действий, китайцы заинтересованы в том, чтобы этот дрейф шёл как можно дольше», – добавил политтехнолог.
Спасибо!
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