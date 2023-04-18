Казаков придумал, как объяснять выгоду от медленного хода СВО

Пока продолжается конфликт на Украине, в России становятся необратимыми политические, экономические и социальные изменения, запущенные в начале СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать мнение, что России и Китаю сейчас невыгодно быстро заканчивать войну на Украине.

«Есть такая версия, причём мотивы у России и Китая разные. Мотив у России, эта версия, часто вызывает активное неприятие у наших людей, и каждый раз мы вспоминаем про то, что каждый день – это гибель наших ребят. Но, тем не менее, длительность СВО даёт нам возможность начавшиеся преобразования внутри России – экономические, политические, социальные, даёт время сделать их необратимыми. В одночасье это сделать нельзя ни в экономике, ни в образовании, ни в здравоохранении и в политике тоже.

Эти процессы запущены, но чтобы сделать их необратимыми, нам нужно время. И сейчас нам категорически нельзя мириться с Западом (у Запада тоже такого намерения нет)», – объяснил Казаков.