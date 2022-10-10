Казаков рассказал о грядущих кадровых изменениях в верхнем эшелоне управления армии РФ

Очевидно, что целью информационной атаки на генерал-полковника Александра Лапина, на которого первым указал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров как на основного виновника провала на Краснолиманском направлении, был Генштаб.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, в лице Лапина пытались сформировать образ «плохого генерала». Хреновая история изначально, потому что Лапин хороший генерал. Что меня порадовало, сразу появились свидетельства людей с определённой репутацией и уровнем доверия, которые с ним воевали на линии фронта. То есть его не бросили, это очень важно. Целью, конечно, был не генерал Лапин, целились в Генштаб. Вопросов к Генштабу у нас очень много, а в данном случае Кадыров выступил как-бы медиатором наших настроений. Но я ни разу не замечал, чтобы Кадыров занимался выпусканием пара в свисток, он очень рациональный человек. Поэтому здесь была какая-то задача. У нас много претензий к Генштабу, даже у тех, кто не понимает, чем занимается Генштаб. Много претензий к Минобороны, хотя многие не понимают, чем занимается министр обороны. Мы его обвиняем в том, что он плохо планирует операции – он к этому вообще не имеет отношения, он даже их не утверждает. Генштаб утверждает стратегические операции непосредственно у верховного главнокомандующего. Не понимая всего этого, мы все преисполнены претензиями», – объяснил Казаков.

Тем не менее, он выразил стопроцентную уверенность, что кадровые изменения в верхнем эшелоне управления не только назрели, но и состоятся.

«Назначение Суровикина? Я в данном случае не про боевые действия, я про Москву. В Москве пока только на «другую должность» генерала Булгакова перевели, Героя России совершенно заслуженного. С которого и надо спросить за 1,5 миллиона комплектов [экипировки «Ратник»], он же был нач по тылу, как раз в его время они…может их и не было? Может это изначально приписки. Можно взять и продать, а можно даже не воровать, деньги взять и сказать, что есть. Это плохие истории, потому что начинают возникать вопросы – а может, у нас и ракет нету?» – сказал политтехнолог.

Однако здесь он поспешил успокоить зрителей, приведя конкретный пример.

«Это пример, который вам обо всём скажет, дальше додумывайте сами. Как свидетель на одном из очень крупных и давнишних оборонных предприятий, которое никогда не занималось ракетами, другой профиль, они оптикой занимались. Часть предприятия уже бывший директор собирался «отчудить» и отдать под застройку – всё по классике После 24 числа гендиректор уволен и, скорее всего, присядет. Территории, которые он начал отчуждать, возвращены без компенсации (сказали, компенсацию идите у гендиректора получайте). Те цеха, которые были заброшены и не использовались, уже восстановлены, перепрофилированы, и на них выпускаются «Калибры», – рассказал Казаков.