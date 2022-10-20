Казаков: Взбесившиеся киевские псы могут устроить цунами

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Все попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском и Запорожском направлении были безуспешным, однако киевский режим давно потерял адекватность и может пойти на всё, не считаясь с любой катастрофичностью последствий.

Об этом в своем видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что на северном фланге, то есть на рубеже Сватово-Кременная Харьковской области, это уже ЛНР, и север ДНР, мы создаем там фундаментальную линию обороны, которая для нашего противника при той тактической выучке, которую они получили от натовцев, непреодолима. Это факт. Они не смогут ее преодолеть. На Херсонском направлении, это если по правому берегу, и на Запорожском направлении, которое по левому, сейчас говорят, что там более-менее все ровно, но никто не знает, что будет завтра. Потому что до сих пор в оперативном тылу наш противник имеет возможность перемещать резервы быстро. Логистические цепи не разрушены. На сегодняшний день все попытки атаковать в сторону Херсона, будь то с севера, со стороны Кривого Рога, или с запада, со стороны Николаева, отбиваются нашими героическими бойцами. Туда приходят подкрепления, подходят резервы. Учитывая небольшие расстояния, мощно и очень точно работает наша ствольная реактивная артиллерия с левого берега Днепра, помогая нашим военным. Уже несколько дней все попытки прорвать сегодняшнюю линию обороны к успеху не приводят. Но это не значит, что противник не сможет сделать это завтра», – заявил Казаков.

При этом он выразил сомнения насчёт опасений разрушения Каховской ГЭС ударами ВСУ, однако это совершенно не значит, что киевское командование не пойдёт на решение данной задачи куда более чудовищным путём.

«Наш оперативный противник, в данном случае я имею ввиду киевский режим, превратился в бешеную кровавую собаку. Там нет логики. Там нет человечности. Они просто озверели. По отношению к ним словосочетание «не может быть» не работает. Все может быть. Я неоднократно говорил, к сожалению, генерал Суровикин это подтвердил, что для решения своих текущих позорных, паскудных задач они готовы пойти на все. Кстати, я сомневаюсь, что они могут при помощи ракетного удара разрушить Каховскую ГЭС, там по крайней мере стоит наше ПВО. Они могут сделать другое. Они могут разрушить или открыть шлюзы гидроэлектростанции выше по течению Днепра. Это полбеды, но если, например, взорвать Днепрогэс, то высота волны, которая пойдет по течению, по разным оценкам, до 20 метров, это девятый вал. Эта волна снесет Каховскую ГЭС, это приведет к масштабному затоплению территорий. Но самое главное сама эта волна, эта цунами, вспомните картинки из юго-восточной Азии, когда идёт цунами, дело не в том, что будет волна по колено, а сама эта волна, это как ударная волна. Она на своем пути сносит все. Пострадает и Запорожская область, но особенно Херсонская. Готовы на это наши противники? Да. Еще раз: это взбесившаяся кровавая собака», – объяснил политтехнолог.