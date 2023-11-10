Казаков: задача момента – сломить боевой дух ВСУ

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Российская армия выдавила противника в поля, и теперь будет бить бандеровцев до тех пор, пока они не начнут сдаваться целыми подразделениями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже добились очень важного результата, потому что перемалываем противника в степи, а не в городах. Мы не штурмуем города, и не сносим их при этом штурме. Это уже большое достижение. Нужно было вытащить противника в степь, и мы его вытащили. И именно в этих степях, донецких и запорожских, нужно нанести ему военное поражение. Так я представляю себе замысел наших военных», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что задача российской армии сейчас – это сломить боевой дух ВСУ.

«Наша задача заключается в том, чтобы сломать у них [всушников] в голове пропаганду, на которую с 2013 года работают очень крутые американские медийщики. Вся их пропагандистская машина работает на то, чтобы сохранять в головах жителей бывшей Украины какой-то вероятный образ победы над нами. Наша задача – на полях сражений внести в их головы образ поражения, сломать надежды на победу. И когда это произойдёт, сопротивляемость украинской армии понизится на порядки. Тогда они начнут сдаваться соединениями, а не десятками. И сейчас я кожей чувствую, что этот момент наступает. Мы увидим в западной прессе заголовки: «Пятимесячное украинское наступление закончилось тем, что русские взяли Авдеевку», – подытожил политолог.