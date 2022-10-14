Казаков: «Задачи погрузить Украину во тьму – нет»

Новости Украины

Россия будет наносить ракетные удары по украинской энергосистеме с такой монотонной последовательностью, чтобы киевский режим перестал справляться с наносимыми украинской инфраструктуре уронами и начал думать о выживании, а не о фронте.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши ракетные удары – это определённая сигнальная система, очень многовекторная, комплексная. Какие сигналы были посланы Украине и миру? Например, о состоянии российской экономики, потому что, если у нас есть такое количество, ракет и понятно, что мы последние ракеты не запускаем, значит, у нас экономика работает, и эти ракеты производятся. У нас не только есть запас, он воспроизводится. Это сигнал о том, что у нас есть специалисты, которые на картах просчитали всю энергосистему не только Украины, но и Восточной Европы. И удары наносятся очень умные. Скажу непопулярную вещь: не вижу я задачи разрушить энергосистему Украины и погрузить её во тьму. Есть задача нанести ущерб, который будет постепенно восстанавливаться, потом снова нанести ущерб. Как во «Властелине колец»: отвести Око Саурона на самого себя. Чтобы они думали о себе, как им выжить, как им население обеспечивать, отвести взгляд от линии фронта и от нас на себя», – сказал политтехнолог.

Кроме того, по его мнению, такая тактика – это мощнейший удар по украинской пропаганде.

«С марта месяца им объясняют, что ракеты у русских заканчиваются, и они все этому верили и радовались, и тут – 200 ракет. Информационная война часто заканчивается ударом лбом в бетонную стену. Это бетонная стена, и как-то все приходят в себя – значит, у них ещё 200 есть», – объяснил Казаков.