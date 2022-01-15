Казань не будет переименовывать улицу Назарбаева, хотя горожане этого хотят

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Мэрия Казани не планирует рассматривать вопрос о переименовании улицы, носящей имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переименование улицы Назарбаева Исполнительным комитетом Казани также не рассматривается», – заявили в пресс-службе.

Главным препятствием переименования улицы в мэрии видят необходимость очередного оформления документов. В том числе, переоформлять бумаги придется жителям улицы. В остальном в мэрии не видят проблемы.

Улица Назарбаева сменила название в 2015 году. Ранее она называлась Эсперанто. После погромов в Алма-Ате в начале года несколько инициативных групп казанцев выступили за возврат к старому названию. Его считают более красивым 83% горожан, принявших участие в интернет-опросе.