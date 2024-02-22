Казанский баскетбольный клуб встретил лидера боснийских сербов сербским триколором и сербской песней

22.02.2024 23:34
  (Мск) ,
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Спорт


В ходе визита в столицу Татарстана президент Республики Сербской Милорад Додик побывал в гостях у казанского баскетбольного клуба УНИКС, пообщавшись с его руководством и игроками.

В молодости до распада страны Додик сам играл в одной из баскетбольных команд Югославии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе визита в столицу Татарстана президент Республики Сербской Милорад Додик побывал в гостях...

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УНИКС принимал президента Республики Сербской на своей домашней площадке в спортивном центре «Баскет-холл». Милорада Додика при входе на игровую площадку встречал сербский триколор и песня о столице Республике Сербской – Баня-Луке. Лидер боснийских сербов, в молодости выступавший за одну из югославских баскетбольных команд, поздоровался с каждым из игроков казанского клуба характерным для этого вида спорта приветствием.

Кстати в казанской команде работает много уроженцев Балкан, в частности два тренера из Сербии, два тренера из Хорватии, один тренер из Греции, два врача из Греции, а также за клуб выступает игрок из Северной Македонии.

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