Казанский суд «прославился» повторно: арестован активист за ролик против передачи школы туркам

Марсель Рахимов.  
15.08.2023 21:30
  (Мск) , Казань
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Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Спецоперация, Турция, Украина


Вахитовский районный суд Казани арестовал на 12 суток председателя Общества русской культуры Республики Татарстан Михаила Щеглова (на фото).

Общественника обвинили в разжигании ненависти и вражды за поддержку жителей острова-града Свияжск, не желающих, чтобы единственную у них школу передали турецким инвесторам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вахитовский районный суд Казани арестовал на 12 суток председателя Общества русской культуры Республики Татарстан...

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Вахитовский районный суд Казани признал председателя Общества русской культуры Республики Татарстан, доцента Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева виновным в разжигании ненависти либо вражды. И приговорил к двенадцати суткам административного ареста.

При этом вся вина Михаила Щеглова состояла в том, что он вместе с соратниками прибыл на остров-град Свияжск, среди жителей которого с весны ходят слухи о том, что единственную там школу, точнее, историческое здание, в котором она располагается, власти намерены передать инвесторам из Турции.

По одной из версий, турки собрались строить там отель, по другой – чуть ли не очередной просветительский центр.

В ответ практически все население острова написало обращение к раису Республики Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой не допустить подобного.

Активисты Общества русской культуры Республики Татарстан и движения «Регионы за единство России» пообщались со свияжцами и записали посвященный теме ролик, в котором изложили суть проблемы. Но именно это видео стало поводом для судебного преследования Михаила Щеглова.

В свою очередь, власти республики опровергают намерение передать здание школы турецким бизнесменам.

По мнению татарстанской прокуратуры, в отдельных высказываниях Щеглова и отвечающих на его вопросы жителей Свияжска в ролике содержатся признаки вражды по национальному и даже религиозному принципу. Ведомство поддержала и специально приглашенный стороной обвинения эксперт-лингвист Екатерина Палеха. В итоге судья Самат Каримов вынес решение об административном аресте общественника, хотя представители прокуратуры запросили лишь административный штраф.

Следует отметить, что несколькими днями ранее тот же Вахитовский суд Казани присудил штраф в 30 тысяч местному миллиардеру Руслану Баязитову, который на видео и в социальных сетях оскорблял и угрожал поддерживающим СВО гражданам, а также желал поражения России и казни главы государства.

Не исключено, что в будущем Щеглов может лишиться работы – места преподавателя в КНИТУ-КАИ. В анонимных телеграм-каналах, которые связывают с местными элитами, началась травля общественника.

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