Подпишись на рассылку
12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Казанского убийцу отправили на 2 месяца под арест

Советский районный суд Казани отправил под арест на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил...

Советский районный суд Казани отправил под арест на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в гимназии №175, убив 9 и ранив более 20 человек.

В суде Галявиев вел себя спокойно, но на вопросы, которые выкрикивали журналисты отвечать не стал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Перед началом процесса СК заявил, что Галявиеву в 2019 году был поставлен диагноз «энцефалопатия». Это патологический процесс, который сопровождается гибелью отдельных нейронов и разрушением связей между ними.

Вместе с тем прокурор по делу считает, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его нахождению в СИЗО.

По словам следователя, Галявиев признался в преступлении, но при этом уверен в справедливости и обоснованности своих действий.

С решением о заключении под стражу он согласился и принял его спокойно.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть