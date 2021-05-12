Казанского убийцу отправили на 2 месяца под арест

12.05.2021, Москва, Елена Острякова

Советский районный суд Казани отправил под арест на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в гимназии №175, убив 9 и ранив более 20 человек.

В суде Галявиев вел себя спокойно, но на вопросы, которые выкрикивали журналисты отвечать не стал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом процесса СК заявил, что Галявиеву в 2019 году был поставлен диагноз «энцефалопатия». Это патологический процесс, который сопровождается гибелью отдельных нейронов и разрушением связей между ними.

Вместе с тем прокурор по делу считает, что состояние здоровья обвиняемого не препятствует его нахождению в СИЗО.

По словам следователя, Галявиев признался в преступлении, но при этом уверен в справедливости и обоснованности своих действий.

С решением о заключении под стражу он согласился и принял его спокойно.