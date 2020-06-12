Казарин, Бабченко и другие гордоны

12.06.2020, Севастополь, Платон Беседин

Давно не был я в украинской политике, но… Тут вышло забавное и примечательное. Ведь я из Севастополя, а Шарий накрыл разоблачительным залпом семейку Казариных из Крыма. И далее началось показательное. То, что зафиксировать нужно.

Меня всё больше удручает уровень агитации и пропаганды. Нижайший уровень. О журналистике речи, собственно, давно не идёт. Всё стало предельно насекомообразно. И надо заметить, что Казарин на общем фоне был довольно-таки неплохим инсектом. Он местами талантливо вещал об исчезающем русском Крыме, отрабатывая одни деньги, а после, перебравшись в Киев, стал вещать, отрабатывая другие деньги, о том, что накрылся чёрным покрывалом Крым уже украинский. Для донесения подобных смыслов Казарин использовал похожие конструкции, но тем не менее…

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То, что Павел отрабатывал разные повестки, смущать вас не должно. У Казариных это вообще принято. Его папа ухитрялся творить чудеса из серии «спляшу-ка – и нашим, и вашим». Он ведь и в севастопольском правительстве неслучайно на высокой должности состоял тогда, когда Россия противостояла Грузии, а потому необходимо было «мочить» флот. Всё схвачено.

Изумляет другое – как быстро подобные, изначально талантливые персонажи, скатываются в бездарный колхоз. Вот разоблачил Шарий Павла и его папу – ну, придумай ты что-нибудь толковое в ответ. Так нет, Казарин ищет дешёвые отговорки: мол, заставили паспорт получить, мол, теперь хочу отказаться, мол, шесть лет с ним проходил, собирая справки…

Тут, знаете ли, вспоминается Дмитрий Гордон и его эпик фейл, когда после интервью со Стрелковым он заявил, что так собирал информацию для международного суда. И флешка уже отправлена в Гаагу. Вот и Казарин – по тем же стопам. Только не в Гаагу, а в российское посольство, угу.

А ведь все эти господа когда-то были талантливы. Что с ними произошло? Почему они так обездарились?

Вот, смотрю, Аркаша Бабченко шлёт лучи поддержки Казарину. С тобой я, товарищ. Ты разоблачил Шария, вещает Бабченко: раз у того появились такие данные, значит работает он на ФСБ. Аркаша, ты это всерьёз? Ну да, всерьёз – так же, как и над смертью Сергея Захарова, которого сбил бухой Ефремов, Бабченко позлобствовать успел. А заодно приложил реквизиты – десяток карт, наверное, – чтобы ему перечисляли деньги на пиво. А ведь когда-то Бабченко писал отличную военную прозу. Почему он скатился на самое дно?

Я не сказал ни слова о моральном облике всех этих господ. Он гадок, если без эвфемизмов. Можно, конечно, использовать классическое сравнение с проститутками, но это нечто другое. Проститутки, само собой, изнашиваются, перебегая от одного заказчика к другому, но мастерства не теряют. Казарин же, Бабченко и такие, как они, наоборот, совершенно бездарно растратили свой талант. Превратились в пародии на самих себя, в пародии на журналистов. Едва ли не каждое их слово продиктовано бессилием – и только. Беспринципность обезображивает.

И вот что главное. Держат они своих подписчиков, слушателей, зрителей – паству – за совершеннейших идиотов. Втюхивают им нелепые, неправдоподобные вещи. Неужели им верят? Читаю комментарии – изумляюсь: да, верят. Вот где подлинная трагедия: что находятся идиоты, и немало, которые ведутся на блеяние Казарина, Бабченко и прочих гордонов. И это ещё отвратительнее, на самом деле. Потому что гордонообразные продаются за деньги и обезображивают себя, а зритель, слушатель, пользователь… ради чего, за какие-такие выгоды, предоставляет свой мозг для сексуальных утех, а уши – для макаронных изделий?

Нет ответа. Может, у вас есть. Определённо, стоит подумать. О том, как это всё измельчало. И дело уже не в войне и не во вражеских силах – дело исключительно в том, что мы имеем дело с идиотами, которые вещают для ещё больших идиотов.

Это напоминает сговор остолопов, в котором уничтожается не только здравый смысл, но и шанс на любое понимание, созидание и примирение, а, значит, жди новой беды. Они её обязательно устроят. Неважно, с какими паспортами.