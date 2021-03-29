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29.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Казарин-младший хвалится в эфире ТВ: По сравнению с 2014 годом для Крыма я стал настоящим Иудой

Новости Украины

Украина не должна возобновлять подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, потому, что это облегчит России затраты на содержание полуострова.

Об этом в эфире 5 канала заявил беглый крымский пропагандист Павел Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, если бы я отвечал на этот вопрос в 14-м году, я бы дал другой ответ. Сейчас я стал немного более жестким и считаю, что нет, Украина не должна поставлять воду на полуостров, потому что в таком смысле это означает, что… я верю в причинно-следственные связи. Когда ты что-то делаешь, ты должен быть готов к последствиям. Сейчас речь идет о России. Если она сознательно идет на нарушение всех своих обязательств, если она устраивает первую со времен Второй Мировой войны аннексию именно в Европе, потому что все остальные аннексии происходили где-то на Ближнем Востоке или даже дальше, на Дальнем Востоке, то ты должен быть готов к последствиям. Если Россия сейчас будет тратить сумасшедшие деньги для того, чтобы пытаться найти где-то воду для оккупированного ей Крыма, то я не буду жалеть», – заявил Казарин.

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