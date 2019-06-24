Казарин-младший подался к гомосексуалистам

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший крымский журналист Павел Казарин, переехавший в Киев, чтобы обслуживать националистический режим на Украине, принял участие в прошедшем вчера гей-параде, выпустив перед этим подробное разъяснение необходимости поддержки маршей т.н. ЛГБТ-сообщества.

Казарин заявил, что протесты против пропаганды гомосексуальных отношений не актуальны в стремительно развивающемся мире, где роботы вскоре заменят человека в большинстве отраслей, а работа станет дефицитом.

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«Современные политики все чаще продают ностальгию. Бегство от перемен. Исторический формалин. И в рамках этого пакетного предложения обязательным атрибутом идет гомофобия», – объявил Казарин.

«…В будущем вероятно секс и деторождение будут разведены…Через тридцать лет мы станем спорить, внедрять ребенку чип для связи с сетями при рождении или дождаться двенадцатилетия», – рисует он недалекие перспективы.

«Те, кто сегодня протестуют против ЛГБТ-маршей, через полвека будут вспоминать их с ностальгией. Как теплую ламповую реальность своего детства. Как смешной атавизм из того времени, когда право совершеннолетнего человека распоряжаться своим собственным телом еще подвергалось сомнению. Поэтому сегодня я иду на Марш равенства», – объявил Казарин перед тем, как присоединиться к гомосексуалистам.

Бывший киевлянин, участник ополчения Донбасса Игорь Друзь не видит в ситуации ничего удивительного.

«На марш были мобилизованы все прозападные грантоеды любой «ориентации». Неявка на такие «парады» в разного рода «общественных», или «правозащитных» организациях, финансируемых правительством США, ныне рассматривается как признак нелояльности и может привести к потере заработка. Туда был в приказном порядке выведен, например, весь персонал киевского отделения «Международной амнистии», включая работников бухгалтерии, хотя отнюдь не все там являются гомосексуалистами, или лесбиянками. Руководители данной «правозащитной» структуры никогда не выходили на массовые акции многодетных матерей в поддержку института семьи, или, например, на акции в защиту канонического православия, или прав русскоязычных граждан Украины. Нет, наиболее достойными защиты они объявили права пропагандистов сексуальных извращений и стали с ними в одни колонны», – поясняет Друзь.

«Главным инициатором содомского марша выступили правительства США и ряда стран Евросоюза. Точно известно о выделении денежных средств на эту акцию со стороны посольств США, Великобритании, Норвегии, Швеции, хотя основные средства на проведение марша они заставили заплатить из туземного, то есть украинского бюджета», – также отметил бывший ополченец.