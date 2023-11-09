Казарин-младший: «Украина расколота. В Москве открывают шампанское»

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Украина входит в зиму с куда меньшими поводами для эйфории, чем в прошлом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит бывший крымский журналист Павел Казарин, после воссоединения полуострова с РФ перебравшийся в Киев и обслуживающий сейчас украинскую пропаганду.

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Он считает, что нынешняя зима может оказаться сложнее для Украины, причем не из-за ресурса энергосетей, а по причине отсутствия военных успехов.

«Военные итоги этого года лучше всех подвел Валерий Залужный. Украинского блицкрига не случилось. Вместо этого страна была свидетелем упорных боев на юге и востоке. Россияне сделали выводы из собственных ошибок – и во вторую военную зиму Украина входит с куда меньшими поводами для эйфории. Это уже не спринт. Это марафон. Военные победы способны быть анестезией для общества. Затмевают разногласия, смягчают противоречия. У победы множество отцов, а потому каждому хватит места, чтобы постоять в ее тени. Все сложнее, когда речь идет о сохранении на фронте позиционного статус-кво. Обществу успели наобещать побед – и теперь у него фрустрация. Самая плодородная почва для сезона охоты на ведьм», – пишет Казарин в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда».

По словам автора, в стране есть несколько потенциальных линий раскола.

«Между теми, кто на фронте – и теми, кто в тылу. Между военным руководством – и политической верхушкой. Между нынешним президентом – и командой его предшественника. Есть темы, которые способны перманентно будоражить страну – коррупция, Арестович, мобилизация, Фарион. Все перечисленное гарантирует хайп, просмотры и подписчиков. Каждая из тем – это публицистический чернозем: воткни палку, и она зацветет. Чем меньше будет новостей с фронта – тем больше будет новостей из тыла. Каждый политический лагерь окажется перед соблазном укрепить свои позиции за счет конкурента. Причем, инициаторами внутренней грызни могут не обязательно быть первые лица каждого из лагерей. В роли застрельщиков может выступать кто угодно. Политтехнологи, мечтающие о выборах. Политики, рассчитывающие на продолжение карьеры. Блогеры, грезящие о подписчиках. Нардепы, жаждущие внимания», – прогнозирует журналист.

В итоге все такого рода заявления будут становится «самосбывающимся пророчеством».

«Вдобавок, СМИ реактивны. Они не создают повестку, а послушно следуют в ее фарватере – даже если она рождена в социальных сетях. Это значит, что каждое интервью будет содержать вопрос о расколе. Каждая гостевая студия станет касаться темы противостояния. Каждому спикеру предложат высказаться вслух по поводу болезненной темы. Количество упоминаний вызовет эффект снежного кома. Год назад в нашей стране в конфликт армии и власти верили 14%. Сейчас – 32%. Где-то в Москве открывают шампанское», – резюмирует Казарин.