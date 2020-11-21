Казарин оправдывается за провал лже-ТНУ: Путин всё отслеживает по Интернету!

21.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Руководство Украины «кинуло» бежавших из Крыма организаторов фейкового клона «Таврического национального университета».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» рассказал ректор лже-ТНУ Владимир Казарин, в былые годы – борец за русский язык, а ныне – защитник бандеровской Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вступительная сессия подошла к концу, нам сказали, что бюджетных мест очень мало и оказалось, что их на 500 меньше, чем в прошлом году. У нас просто-напросто 60 процентов бюджетных мест украли! Оказывается, они нас включили из фиксированного конкурса, который распространяется на университеты, работающие с оккупированными территориями, в общий конкурс, где соревнуются сугубо по баллам. И дети, которые собирались к нам приходить, узнав, что у нас нет бюджетных мест, они нам не выделяются, они, планировавшие идти к нам, и мы были в первом приоритете из этих пяти заявлений, которые они подавали в пять разных вузов, они пошли во второй, в третий приоритет», – оправдывался Казарин.

«А с крымскими вообще произошла такая драматическая, плохая ситуация. Они всё сдали, по всем правилам они поступили. После этого они поехали в Крым, преодолевая этот запрет на две поездки, вещи паковать, ещё что-то там, готовиться, а потом они говорят: ну что, мы зачисляемся? А мы: пока нет бюджетных мест, подождите, работаем над этим. Как нет бюджетных мест? Нет! Потому что 500 бюджетных мест были изъяты из этого кошика, касающегося детей с оккупированных территорий, фактически 500 человек только в нашем вузе.

Мы всем сказали: находитесь на месте, на связи с нами (это касается тех, кто в Крыму и донбасских), мы сейчас будем вести диалог с министерством – «Спасибо!» Нас поддержал и меджлис, и уполномоченный по правам человека, и «представительство президента Украины в Крыму», и так далее. Мы ко многим обратились за помощью, написали огромное письмо министру.

В результате затянувшейся паузы нам сказали: хорошо, давайте пишите индивидуальные заявки, что этот студент с Крыма и этот, и этот с Крыма, и мы на них начнём выделять «додатковые» места. Какие «додатковые», если вы увели наши собственные, и теперь их частями возвращаете?» – перебравшись в Киев, «русист» Казарин уже использует для объяснений суржик.

По его словам, в результате скандала, бюджетные места фейковому «ТНУ» возвращать начали порциями – по 75, 35 и т.д. Часть удалось «вытащить», однако многие абитуриенты ехать в контору Казарина уже передумали.

«В результате этого всего места пропали – раз, людей обманули, подвели, заставили нервничать – два, в-третьих, теперь уже у нас есть недоверие, как министерство планирует эту работу. Нам рассказывают уже на следующий год, то дело в том, что у них плохая подготовка, в Крыму, в школах, поэтому надо ввести подготовительные отделения. Давайте их начнём готовить через подготовительные отделения, они сядут за компьютеры, будут оттуда связываться с нами, получать задания и будут готовиться. Вы знаете, это уже тоже фантазии, но опасные фантазии!

Почему опасные? Потому что надо помнить, что Путин ввёл в России так называемый суверенный интернет. Да! Я когда разговариваю со своими друзьями, я и мой друг, довольно заметный человек, не буду называть, и разговор прерывается», – стращал перебежчик.

«Там блокируются многие сайты, но пока «чебурнета» там ещё нету», – иронично отметил ведущий.

«Есть! Моих коллег с разных кафедр приглашают в ректорат и говорят: а что у вас там за странные «лайки»?» – не сдавался Казарин.

«Нет, ну это они просто мониторят», – согласился телеведущий.

«Они всё мониторят и они в этом смысле отслеживают курс, они не могут в эту беседу попасть, но знают систему связок. У них стоит задача не давать молодежи ехать в Украину, именно поэтому летом такие сложности. У нас обычно три месяца длится вступительная кампания, а в этом году она длилась четыре с половиной! Сроки продлевали в надежде, что крымчане не поедут. Прессовали на границах под предлогом карантина, они ж и свой карантин объявили!

В результате мы, во-первых, всех их сдадим на первом периоде подготовки – ага, такие-то и такие-то, у них трафик идёт на Киев, давайте проверим родителей, ещё что-то сделаем», – продолжал стращать ректор фейкового вуза.

«Это было у нас. Это в первом 2016 году мы приняли эти 236 человек на первый курс, и министерство по старой привычке все списки вывесило в открытом доступе. И ко всем родителям поступивших пришли: а почему ваш ребёнок выбрал не киевский вуз, а почему не вуз родной нашей новой страны России, которая вернулась к нам? А как вы воспитываете ребёнка, а какие у вас взгляды, что вы ему внушаете? Вы патриот своей новой страны или нет? Это не игрушки. Мы ставим людей в сложное, опасное положение», – добавил Казарин.