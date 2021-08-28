Казарин-старший на Украине оказался у разбитого корыта, но агитирует молодых крымчан встать на путь предательства

28.08.2021 17:29 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бывший филолог-русофил Владимир Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровской Украины после того, как не получил ожидаемой высокой должности в российском Крыму, признался в крушении планов, с которыми он связывал свой переезд в Киев.

Об этом Казарин рассказал в беседе на канале АТР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предатель Крыма посетовал, что украинское государство не поддерживает созданный в Киеве фейковый «Таврический национальный университет имени В. Вернадского».

«Отработав вот эти 5,5 лет, университет сегодня понимает, что, как и вся крымская тема, которая просела, поддержка реальная Таврического университета тоже стала иногда формулой речи, а не реальным действием власти. Как мы могли допустить в прошлом году тайного принятия без нашего ведома, без согласования с нами вот этой поправки в закон о высшем образовании, которая оставила привилегии для получения бюджетных мест за университетами оккупированных территорий Донецка и Луганска? А что, город Севастополь и автономная республика Крым перестали быть оккупированными и ещё и аннексированными Российской Федерацией территориями? Решение было принято. Мы добивались в этом году до последнего, до конца работы парламента, был подготовлен законопроект о возвращении нам этого права, о внесении поправок в закон о высшем образовании, о том, что на крымские ВУЗы распространяется фиксированный набор как на другие ВУЗы. И, кроме того, аккредитации мы не подлежим, пока мы находимся вне места своего постоянного пребывания. Всё было согласовано, и от Сергея Бабака мы слышали заверения в том, что комитет согласен, комитет готов. Но ничего не согласовал Бабак, и никакое решение он не провел. Только на словах было сказано. И мы (наш законопроект) не были внесены на рассмотрение Верховной Рады. Мы говорили с представителем президента о том, почему это не было сделано. Мы с началом сессии будем опять изо всех сил этот вопрос ставить. Надеюсь, в депутатах проснётся государственная ответственность, и целому оккупированному региону эти полномочия вернут», – сказал Владимир Казарин.

Он считает, что его фейковое учебное учреждение ещё может завлечь какую-то часть крымчан.

«Они получают образование, которое признается во всём мире. Обучаясь здесь, они, благодаря украинскому паспорту, имеют возможность посещать университеты других стран без всяких виз, путешествовать по миру, знакомиться с этим миром. Они будут дышать воздухом свободы, которые взрастит из них ответственных граждан не только Украины, но и Европы, и всего мира. И ради этого стоит пойти на риск трудного преодоления границ, и определенные сложности, с которыми они столкнутся, они становятся гражданами всего мира», – сказал Владимир Казарин.