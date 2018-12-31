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31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Казарин увидел, как украинский мир побеждает русский

Украинский мир представляет собой новую модель ценностей, которая стала альтернативой Русскому миру.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил  бывший крымский журналист, а ныне обслуживающий киевский режим пропагандист Павел Казарин.

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По его словам сегодня Украина представляет собой “самый амбициозный проект постсоветского пространства”.

“Ранее Россия была территорией определенных ценностей, вокруг которой – этнические проекты. Сейчас ситуация изменилась. Теперь на карте есть 2 модели ценностей – “русский мир” и украинский. Последний не является исключительно этническим. Украинцем можно стать, если исповедовать определенные ценности. Монополия “русского мира” на ценности закончилась, когда мы появились на карте. И эту перчатку ежедневно бросаем в лицо агрессору”, – утверждает Казарин.

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