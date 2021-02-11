Казарин в Киеве пойман на коррупции. «Пушкинист» хотел бежать в Крым

12.02.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

Подковёрная возня в Киеве за контроль над липовым «перемещённым из Крыма Таврическим национальным университетом» вошла в решающую стадию. Группа инициативных «диссидентов» во главе с опальным «проректором» Корецким хочет утопить действующего «и.о. ректора» Казарина в коррупционных помоях ради заявленного «оздоровления ТНУ».

Для обсуждения этого важного события и с целью создания общественного резонанса в пресс-центре агентства «Украинские Новости» (принадлежащем олигархическому тандему Фирташа – Лёвочкина), собрались казённые и самостийные «борцы» с украинской коррупцией, а также вдохновитель чистки административных рядов «ТНУ» от «пророссийского влияния Казарина» – «проректор» Корецкий.

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Мы уже как-то подробно сообщали о нравах и обычаях, царящих под крышей казаринской лавочки. В частности, Корецкий ещё 3,5 года назад жаловался, что его, «проректора», избивает «директор гуманитарного института ТНУ» Ильяшенко, злоупотребляющий распитием крепких спиртных напитков в обеденное время в рабочем кабинете под прикрытием своей супружницы Скакун, тоже «проректора ТНУ».

Уже тогда, всего через год после организации казаринской шараги, из его недр доносились жалобные повизгивания о разворовывании средств, «мёртвых душах» на бюджете, сдаче в коммерческую аренду казённых земель под Киевом, где «и.о. ректора» обещал развернуть технопарк, а также рассказы о прочих больших и малых бесчинствах администрации беглого «пушкиниста».

Интересно и то, почему «борцы с коррупцией» выбрали трибуной для выступления частное информационное агентство. По словам присутствовавшей на сходке Соломатиной, ранее возглавлявшей департамент Национального агентства противодействия коррупции (НАПК), они обращались с просьбой о проведении пресс-конференции в залах государственного Укринформ и УНИАН (ходинг олигарха Коломойского, крепко обиженного на курируемых посольством США «антикоррупционеров»), но им было отказано.

Соломатина напомнила присутствующим, что в сентябре 2020 года «и.о. ректора ТНУ» попал в реестр коррупционеров НАПК, однако сей факт не нашёл никакого отклика у властей. Действующий министр образования Шкарлет полностью игнорирует любые сигналы о разгуле коррупции в «ТНУ», в связи с чем экс-чиновница пригрозила Министерству науки и образования Украины передать компрометирующие документы на Казарина в генпрокуратуру.

Выступивший перед Соломатиной «антикоррупционный» журналист Сергей Кот поделился печалькой, что возглавляемый им Национальный союз независимых журналистов Украины (НСНЖУ) моментально принялись «мочить» и трамбовать медиакиллеры, как только «честные и непредвзятые» стали копать под «и.о. ректора» Казарина.

Очень эмоционально и гневно выступил против шефа опальный «проректор» Корецкий, только недавно узнавший старый секрет Полишинеля о российском гражданстве Казарина и его сына, полученном ими в апреле 2014 года, и более ранних крымских встречах «ректора» с лидером российских байкеров Залдостановым по прозвищу «Хирург».

По словам Корецкого, в 2016 году, Казарин, на тот момент в единственном экземпляре представлявший «ТНУ», взял на себя роль змея-искусителя, предложив коллективу киевской Академии муниципального управления (АМУ) провести слияние с «Таврическим национальным университетом». Кроме того, Казарин сладко напел наивному и доверчивому ректору АМУ Корецкому, будто в Симферополе только и ждут его отмашки на переезд в Киев, сидящие на чемоданах 35 тысяч студентов и 90% преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского.

Соблазн слияния АМУ с фальшивкой «ТНУ» был велик и взаимовыгоден. Голозадый Казарин получал в свои лапы материальную базу академии и готовый студенческо-преподавательский состав, а зачуханная АМУ, из местечковой конторы по подготовке командующих уборщицами и смотрителей кладовок с инвентарем, возводилась в ранг «национального университета» с ослепительными, как тогда казалось, перспективами.

Вряд ли, конечно, Корецкий купился на туфту о десятках тысяч готовых сорваться в Киев студентах и преподавателях КФУ, однако большие надежды на хорошее финансирование и зарубежные командировки в составе нового образцово-показательного учебного заведения бандеровской влады для жителей «оккупированных» Крыма и Донбасса» у него, определённо, были.

То, что «заслуженный деятель науки и техники Украины» Корецкий оказался лохом педальным, поддавшимся на уговоры прожжённого пройдохи – всецело его вина. Ведь, даже не зная лично «пушкиниста» Казарина, он легко мог узнать из интернетов, что за личность такая примечательная набивается к нему в старшие партнёры.

Ни для кого не секрет, что Казарин вовремя перебежал из лагеря коммунистов Грача под крышу киевского «смотрящего» Куницына исключительно из патологической жадности. Об участи «пушкиниста» в скандальных «куницынских землеотводах», когда в Севастополе жулики и ворьё прибыльно торговали лакомыми кусками земли, включая участки, арендованные Черноморским флотом России, не знал только ленивый или коматозник.

В своей обличительной речи Корецкий режет всю правду о кадровом провале казаринской политики в «ТНУ»: «Никто из квалифицированных специалистов, которыми славился Крымский университет, в Киев так и не приехал. Приехали такие же коллаборационисты, как Казарин».

Выяснилось также, что из 35 тысяч «крымских студентов на чемоданах», за Украину топил одинокий террорист-неудачник Кольченко.

С другой стороны, очень смешно прозвучала из уст развесистого простофили с поздним зажиганием характеристика, будто Казарин «фактически был отцом Русского мира в Крыму, приведшим Путина и российскую оккупацию на полуостров».

В качестве основания была предъявлена деятельность Казарина в защиту русского языка в Крыму до президентства Ющенко, а также его участие в поддержку неполноценного закона «о региональном использовании русского языка», что довольно нелепо.

Видимо, Корецкому невдомёк, что «закон Кивалова – Колесниченко» в Крыму не работал: в республике действовал собственный, более продвинутый, закон о русском языке, а «региональным» он стал только для Севастополя.

Досталось «за коллаборационизм» и казаринскому сынку Павлику, льющему помои на Россию и Крым за серебряники от американской «Радио Свобода».

Корецкий в очередной раз попал пальцем в ноздрю со своими филиппиками. Павел Казарин – непотопляемая субстанция, очень востребованная майданными режимами, обладающая изворотливостью и всеядностью глиста. Не удалось выстроить стремительную карьеру в Москве (благодаря Казарину-папе, пролетевшему мимо поста ректора КФУ и от обиды впавшего в антироссийский маразм) – сбежал в Киев и трудоустроился в приюте коллаборационистов «Радио Свобода». ДИХСН.

Прочие выступления ораторов особого интереса не представляют, как повторный заход обсасывания грехов Казарина и угроз «разобраться, где надо».

Интересно другое. Почему НАПК и упыри-общественники более трёх лет закрывали глаза на казаринские фокусы, и только теперь взялись строчить на него жалобы в прокуратуру и снимать стружку на пресс-конференциях?

Можно со всей ответственностью утверждать: проект «ТНУ», как привлекательное учебное заведение для крымчан и жителей Донбасса – полностью провален. На его развитие выделяются жалкие гроши, которые потихоньку разворовываются «истинными преемниками славы и традиций Крымского университета» вместе с остатками активов бывшей АМУ.

По доносящимся из Киева слухам, в 2020 году Казарин зондировал почву насчёт возвращения в Крым из созданного им дурдома, но понимания своим хотелкам не встретил.

Похоже, Казарину сделан намёк не дёргаться, сидеть в Киеве и дальше гнуть линию партии. Однако стирать его в пыль зеленские кукловоды, судя по всему, не планируют: слишком раскрученной медийной фигурой стал зиц-председатель, скандальное отстранение которого, скорее, может навредить. Бутафорский университет из пропагандистских соображений должен продолжать своё жалкое существование вместе со своим создателем, пока на них не станет всем наплевать.

Примечательно, что ранее носившиеся с Казариным, как восторженные дурни с писаной торбой, «Крым.Брехалии», после занесения «и.о. ректора» в реестр коррупционеров НАПК, резко сменили тональность и уже не публикуют занимательные истории о завидном житье-бытье заперекопного «университета». А Казарин, якобы, прекратил выходить с ними на связь.

Конечно, из энтомологического интереса было бы интересно понаблюдать, к чему приведёт замена продажного Казарина на «правильного и честного патриота Украины» Корецкого. Следует поощрять взаимную грызню в банке между пауками и сколопендрами. С другой стороны, принципиальных изменений в «ТНУ» от замены шила на мыло не будет: вместо «отца-основателя», остатки активов мертворожденного казаринского детища продолжит «осваивать» ранее обойдённое милостями окружение «заслуженного деятеля науки и техники Украины» с обязательным отчислением процентов наверх.

Чем бы дитя не тешилось…

Закономерный некроз казаринской фальшивки вступил в финальную стадию. Туда ей и дорога.