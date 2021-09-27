Казарин жалуется: Весь мир читает российские, а не украинские СМИ

27.09.2021 15:14 (Мск), Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Украина не способна в информационной войне противостоять России, которая ретранслирует свои СМИ на десятках языках во многих странах мира.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров заявил работающий в Киеве на украинском телеканале и перешедший на украинский язык экс-крымчанин Павел Казарин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Когда мы говорим об информационной войне, нужно понимать, что она ведётся на двух фронтах. И Россия, и Украина сражаются за мнение украинцев о самих себе, о своей стране, и о том, где наше место. А другое проявление – схватка за то, что думает мир о войне на Донбассе, Крыме, и так далее. И если в вопросе книгоиздательства Россия обходит нас на два корпуса вперёд, так и вопросе битвы на внешних медиарынках Россия обходит нас на два корпуса вперёд», – сказал Казарин.

Он подчеркнул, что большинство контента на языках стран Европы, касающегося событий на Украине, подготовлены российскими СМИ.

«Суммарный российский бюджет, который она тратит на государственные медиа, в прошлом году это был миллиард двести миллионов долларов. И Россия готовит сегодня контент примерно на 23-22 языках. А сколько украинских сайтов имеют хотя бы англоязычную версию. И представьте – сидит редактор где-нибудь в Румынии. И ему главный редактор говорит: «Напиши, что там Зеленский, выступая на генассамблее, имел в виду по поводу Донбасса, Крыма, что это за «Крымская платформа», – говорит антироссийский пропагандист.

«Идёт этот редактор из Румынии, открывает свой румынский Гугл. И что, вы думаете, он будет с переводчиком «Украинскую правду» переводить? Нет, он будет смотреть релевантный контент, который на румынском языке у него выскакивает.

И, скорее всего, релевантный контент по запросам на румынском, болгарском, хорватском, сербском языках, связанным с Крымом, Донбассом и Минскими соглашениями, это будет материал, подготовленный «Россией 24», или «RT», или холдинг «Спутник». Которые готовят контент на десятках языках.

Не стоит преувеличивать трудолюбие наших европейских коллег. И в этом смысле нам очень сложно сражаться за умы и сердца наших соседей в ЕС, потому что мы не готовим для них информационный контент, – резюмировал Казарин.