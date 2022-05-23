«Каждая страна обязана обязана помочь Украине»: Джонсон «удвоит усилия» по военной накачке Киева

Во вчерашнем телефонном разговоре с Зеленским британский премьер Борис Джонсон пообещал Киеву, что «удвоит усилия, чтобы обеспечить Украину помощью».

«Лидеры согласились с тем, что международное сообщество должно оставаться единым в своем осуждении варварства Путина», — говорится в сообщении офиса Даунинг Стрит..