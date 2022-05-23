«Каждая страна обязана обязана помочь Украине»: Джонсон «удвоит усилия» по военной накачке Киева
Во вчерашнем телефонном разговоре с Зеленским британский премьер Борис Джонсон пообещал Киеву, что «удвоит усилия, чтобы обеспечить Украину помощью».
«Лидеры согласились с тем, что международное сообщество должно оставаться единым в своем осуждении варварства Путина», — говорится в сообщении офиса Даунинг Стрит..
По мнению Джонсона, «каждая страна обязана обязана помочь Украине в ее борьбе за свободу, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе». Британский премьер заверил Зеленского, что британский народ «на 1000% стоит за народом Украины».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Во время телефонного разговора Джонсон коснулся темы «подлой блокады» ключевого портового города Одессы, говорится в сообщении. Джонсон заявил, что будет работать над тем, чтобы «обеспечить, чтобы Украина могла экспортировать зерно в остальной мир».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.